Свиные, куриные или индюшачьи отбивные знают все, но вот баклажанные вы наверняка ещё не пробовали. Предлагаем это исправить!
Отбивать на самом деле ничего даже не придётся: главное — чтобы баклажаны были правильно нарезаны.
Берём 2 крупных баклажана, обязательно очищаем от кожицы.
Нарезаем вдоль одинаковыми тонкими слайсами — не толще 5 мм, иначе отбивные просто-напросто не прожарятся, а текстура будет грубее, чем нужно.
Солим слайсы, оставляем постоять на 10-15 минут.
Взбиваем венчиком в неглубокой широкой миске или в глубокой тарелке 2 сырых куриных яйца.
В другую глубокую тарелку насыпаем пшеничную муку для панировки отбивных.
Каждый баклажанный слайс аккуратно промакиваем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
Разогреваем на сковороде растительное масло.
Баклажанные слайсы по очереди сначала как следует обваливаем в муке, потом окунаем во взбитые яйца и выкладываем на сковороду.
Жарим на среднем огне с обеих сторон до образования румяной золотистой корочки.
Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла, перекладываем на блюдо и подаём к столу.
К баклажанным отбивным можно подать сметану или чесночно-йогуртовый соус, а можно специально к ним сделать аджику с яблоками.
Готовится она так.
Ингредиенты
помидоры — 2,5 кг
болгарский перец — 1 кг
яблоки твёрдые кислые или кисло-сладкие — 1 кг
морковь — 1 кг
перец чили — 2-3 стручка
чеснок — 200 г
уксус — 1 стакан
растительное масло — 1 стакан
сахар — 1 стакан
соль — 1/4 стакана
Как готовить
Очищаем и пропускаем через мясорубку овощи и яблоки.
Тушим на маленьком огне 1 час.
Добавляем мелко нарубленный чили, очищенный от семян, и пропущенный через пресс чеснок.
Добавляем уксус, масло, сахар, соль.
Варим около 10 минут, помешивая, после чего закатываем в простерилизованные банки.
