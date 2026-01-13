Отбивать на самом деле ничего даже не придётся: главное — чтобы баклажаны были правильно нарезаны.

Берём 2 крупных баклажана, обязательно очищаем от кожицы.

Нарезаем вдоль одинаковыми тонкими слайсами — не толще 5 мм, иначе отбивные просто-напросто не прожарятся, а текстура будет грубее, чем нужно.

Солим слайсы, оставляем постоять на 10-15 минут.

Взбиваем венчиком в неглубокой широкой миске или в глубокой тарелке 2 сырых куриных яйца.

В другую глубокую тарелку насыпаем пшеничную муку для панировки отбивных.

Каждый баклажанный слайс аккуратно промакиваем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Разогреваем на сковороде растительное масло.

Баклажанные слайсы по очереди сначала как следует обваливаем в муке, потом окунаем во взбитые яйца и выкладываем на сковороду.

Жарим на среднем огне с обеих сторон до образования румяной золотистой корочки.

Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла, перекладываем на блюдо и подаём к столу.