Варежки, митенки, перчатки: чем согреть руки зимой

Люблю!
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Варежки, митенки, перчатки: чем согреть руки зимой

Защищаем кожу рук от ветра и мороза стильно – мы подготовили подборку актуальных аксессуаров, которые можно миксовать с любой верхней одеждой.

Показываем, что выбрать и как сделать так, чтобы аксессуар стал не только органичным дополнением, но и главным акцентом, который будет формировать характер и стиль всего зимнего образа. С помощью стильных перчаток или уютных варежек легко можно разнообразить базовое пальто или самый скучный пуховик, если выбрать одну из трендовых моделей из нашей подборки.

Кожаные перчатки

Из разряда "вечной классики", которая будет актуальна и зимой 2026. В фокусе – модели из гладкой кожи без активного декора, с четкой формой и выверенной длиной. А вот длину смело можно варьировать: и короткие, и стандартные модели сделают любой образ собранным и даже строгим (если это необходимо).

Аксессуар вписывается в любой гардероб: носите его с пальто прямого кроя, лаконичными пуховиками, строгими жакетами. За счет сдержанного дизайна кожаные модели выглядят уместно и днем, и вечером.

ff4.jpeg

Кашемировые и тонкие шерстяные перчатки

Это отголосок большого тренда на комфорт и тактильность, который будет сопровождать нас весь 2026 год. Очень мягкие, легкие, но теплые модели выглядят минималистично – их даже не нужно стилизовать, достаточно выбрать оттенок в гамме основного верхнего гардероба (или сделать так, чтобы перчатки были в тон шарфу, шапке).

Самые удачные дополнения – мягкие, объемные пальто, трикотажные комплекты, шерстяные жакеты и объемные шарфы. Они не перетягивают внимание на себя, а поддерживают общий образ, делая его завершенным.

Варежки

Очень модный акцент и отсылка к тренду на ностальгию – вы точно помните шерстяные варежки на резинке, которые безбожно кололись, но классно согревали. Теперь такие модели – очень модный стилистический прием. В топе – модели из плотной шерсти и кашемира, часто с выраженной фактурой или слегка увеличенной формой.

Они плохо смотрятся с классическими пальто или шубами, но хорошо подходят к моделям с расслабленным или oversize-кроем, объемными куртками, трикотажными костюмами и обувью без каблука. Образ сразу станет очень мягким и даже немного cozy – появится ощущение тепла (и визуально, и реально).

3-0f4421.jpeg

Митенки (обычные и комбинированные)

В стритстайле и на подиумах им отвели одно из центральных мест. Классические варианты с открытыми пальцами получили вторую жизнь – их носят с пуховиками, пальто и стилизуют с костюмами и свитерами, не снимая в помещениях.

Обновленная версия тренда – модели с откидной верхней частью, которые можно носить как варежки. Очень функционально и удобно – вы не замерзнете и в любой момент сможете смахнуть экран смартфона (вариантов с сенсорными пальцами все больше, но они пока далеки от идеала).

Митенками можно не дополнять образ, а сделать их акцентом, смиксовав с лаконичными пальто, кожаными куртками с подстежками или манишками и объемным трикотажем с жилетками. Образ сразу станет многослойным и интересным, даже если все детали в нем будут базовыми.

monno.jpg

Удлиненные перчатки

Часть opera core, элементы которого будут во многих образах 2026 года. Начните с перчаток – но они будут не дополнением, а главной деталью образа. В зимнем гардеробе они легко заменят украшения – носите их с верхней одеждой с укороченными рукавами, накинутыми пальто или поверх тонкого трикотажа.

f74e8e.webp

Перчатки с подкладкой из меха или флиса

Снаружи они выглядят лаконично и сдержанно, а подкладка отлично греет и дает чувство уюта. Такие модели обычно делают из кожи или плотного текстиля с минимальным внешним декором. Исключение – меховая окантовка, которая видна снаружи для эффекта slavic girl на минималках.

Носите с классическими пальто, утепленными куртками и строгими городскими образами. Это компромиссный вариант для холодной зимы, когда хочется, чтобы было очень тепло, но без ста слоев и варежек.

Цветные перчатки

Простой и стильный способ разбавить скучный монохром практичного зимнего гардероба. В тренде глубокие, насыщенные оттенки: бордовый, темно-зеленый, шоколадный, темно-синий. Они добавляют образу глубины, но оставляют его сдержанным. Особенно эффектно они выглядят с комплектами в нейтральных тонах.

perchat.webp

#мода #зима #одежда #стиль #кожа #мода советы стиль #шерсть
