Существует много представлений о том, что мужчины считают сексуальным в женщинах. Но большинство из них неверные. Рассказываем, что на самом деле, по мнению мужчин, делает женщин сексуальными.

Здоровье и ухоженность

Внимание обращают на тех женщин, которые о себе заботятся.

Правильное питание и здоровый образ жизни поддерживают энергию, сохраняют позитивный настрой, красоту.

Внимание привлекает здоровая кожа, блеск волос, аккуратные ногти, ровная осанка и легкая походка.

Не только эстетика

Неосознанно мужчины реагируют на знаки женской репродуктивной способности.

Например, широкие бедра указывают на то, что девушка сможет легко родить ребенка. По этой же причине мужчины бессознательно выбирают дам младше.

Красивая фигура

Распространенное мнение – чем худее, тем девушка привлекательнее. Но большинство мужчин реагируют на дам среднего телосложения и тип фигуры «песочные часы». Потому что на гармоничные пропорции приятно смотреть, а мягкие формы – обнимать.

Многие мужчины обращают внимание на «естественных» девушек. А увеличенные губы, нарисованные брови, кукольные ресницы, силиконовая грудь и неестественно большая попа, наоборот, отпугивают.

Чтобы поддерживать красивую фигуру, посещайте спортзал, а не косметолога, бровиста или пластического хирурга.

Уверенность в себе

Даже при нестандартной внешности мужчин легко привлечь харизмой. Свыше 10% из них убеждены, что это самое сексуальное качество женщины.

Личное мнение, уверенность в неотразимости, прямой взгляд, интеллигентность и умение поддерживать интересную беседу скрывают любые недостатки внешности.

А если мужчина влюблен, то даже легкий целлюлит, веснушки и растяжки станут для него сексуальными.

Приятный аромат

Спокойный естественный аромат привлекает на подсознательном уровне. Феромоны уникальны, а их запах зависит от баланса половых гормонов.

Мужчины на бессознательном уровне чувствуют тягу к девушкам в период овуляции.