Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин 0 1018

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин

Существует много представлений о том, что мужчины считают сексуальным в женщинах. Но большинство из них неверные. Рассказываем, что на самом деле, по мнению мужчин, делает женщин сексуальными.

Здоровье и ухоженность

Внимание обращают на тех женщин, которые о себе заботятся.

Правильное питание и здоровый образ жизни поддерживают энергию, сохраняют позитивный настрой, красоту.

Внимание привлекает здоровая кожа, блеск волос, аккуратные ногти, ровная осанка и легкая походка.

Не только эстетика

Неосознанно мужчины реагируют на знаки женской репродуктивной способности.

Например, широкие бедра указывают на то, что девушка сможет легко родить ребенка. По этой же причине мужчины бессознательно выбирают дам младше.

Красивая фигура

Распространенное мнение – чем худее, тем девушка привлекательнее. Но большинство мужчин реагируют на дам среднего телосложения и тип фигуры «песочные часы». Потому что на гармоничные пропорции приятно смотреть, а мягкие формы – обнимать.

Многие мужчины обращают внимание на «естественных» девушек. А увеличенные губы, нарисованные брови, кукольные ресницы, силиконовая грудь и неестественно большая попа, наоборот, отпугивают.

Чтобы поддерживать красивую фигуру, посещайте спортзал, а не косметолога, бровиста или пластического хирурга.

Уверенность в себе

Даже при нестандартной внешности мужчин легко привлечь харизмой. Свыше 10% из них убеждены, что это самое сексуальное качество женщины.

Личное мнение, уверенность в неотразимости, прямой взгляд, интеллигентность и умение поддерживать интересную беседу скрывают любые недостатки внешности.

А если мужчина влюблен, то даже легкий целлюлит, веснушки и растяжки станут для него сексуальными.

Приятный аромат

Спокойный естественный аромат привлекает на подсознательном уровне. Феромоны уникальны, а их запах зависит от баланса половых гормонов.

Мужчины на бессознательном уровне чувствуют тягу к девушкам в период овуляции.

Читайте нас также:
#стиль #уход #красота #фигура #энергия #уверенность #здоровье #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Изображение к статье: Почему кожа зимой «горит» и шелушится: 5 ошибок ухода, которые вы допускаете
Изображение к статье: Какой чай заварить после работы, чтобы переключиться на домашний вайб
Изображение к статье: Жизнь после измены: как говорить с детьми, если неверность привела к разводу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео