Это блюдо много обсуждали в соцсетях, потому что оно подается не как простой салат, а как суперфуд для красоты, здоровья и молодости.

Секрет этого витаминного салата кроется в… моркови. По сути, блюдо на 95% из нее и состоит. А в оранжевом корнеплоде много витаминов, включая бета-каротин, источник витамина А и ретинола. Последний очень популярен в уходе за кожей.

Косметика с ретинолом стимулирует выработку коллагена, придает коже упругость, а еще работает против старения и несовершенств. Но эффективна ли богатая витамином А еда, как и сыворотка? Хотя заменит ли он сыворотку или нет – это не так важно, ведь «тоненькие хрустящие слайсы моркови с соевым соусом, лимонным соком и кунжутом» — тоже звучит вкусно!

Предлагаем разобраться и, конечно, приготовить модный салат.

Морковь — есть ли польза для кожи?

В моркови витамина А в готовом виде нет. Вместо него — провитамин бета-каротин, который перерабатывается организмом до «понятной» и активной формы. И он уже становится основой для «производства» ретинола.

В чем плюс связки «бета-каротин → витамин А → ретинол» для организма? В том, что последний сам регулирует количество добываемых из пищи ретиноидов, которое ему нужно для оптимальной «работы». Дальше организм сам решает, куда и для каких задач отправить порцию свеженького витамина из пищи. Он нужен в очень небольших дозах. А если есть его в «чистом» виде, например, в формате БАДов, можно перебрать с нормой (если делать это бессистемно и без консультации). А это уже может негативно влиять на здоровье. Поэтому в противостоянии «БАДы vs. морковка» выигрывает вторая.

Витамин А, который попадает в организм с пищей, — один из жизненно необходимых элементов. Он активно участвует в метаболизме, поддерживает иммунитет, репродуктивные органы, зрение и, да, заботится о слизистых и коже. Тело использует ретинол комплексно, для всех жизненных систем, а не целенаправленно и только для разглаживания морщин.

Помните, что ретинол — жирорастворимый витамин, для его усваивания нужен токоферол, витамин Е из масел. И даже если вы на диете, не отказывайтесь от полезных жиров и обязательно добавляйте их к блюду.

Рассматривать ретинолосодержащие вкусности в качестве замены сывороткам с витамином А не стоит. Они не действуют целенаправленно (на кожу), как это можно представлять. А для организма очень полезно — это поддержание здоровья, молодости и, как результат, красоты.

Рецепт «ретинолового» салата

Готовится салат быстро, ведь в нем сырые овощи, а еще, за счет добавления специй и приправ, блюдо получается вкусным. Базовый рецепт можно дополнять пряностями, измельченными орехами, зеленью или любыми другими добавками.

В таком объеме получается 2 порции. Блюдо низкокалорийное и богато не только витаминами, но и клетчаткой, но съедать каждый день по тазику тоже не очень хорошо. 2 морковок в день будет достаточно для поддержания здоровья, а гипервитаминоз и каротинемия (это когда кожа может желтеть от переизбытка бета-каротина) не нужны никому.

Ингредиенты

✓ 4 крупные моркови;

✓ 2 зубчика чеснока;

✓ Столовая ложка кунжутного или оливкового масла;

✓ 1–2 столовые ложки соевого соуса;

✓ Столовая ложка яблочного уксуса;

✓ Пучок зеленого лука;

✓ Сок лайма или 0,5 лимона;

✓ 3 столовые ложки семян кунжута;

✓ Соль, перец – по вкусу.

Приготовление