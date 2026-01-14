Это блюдо много обсуждали в соцсетях, потому что оно подается не как простой салат, а как суперфуд для красоты, здоровья и молодости.
Секрет этого витаминного салата кроется в… моркови. По сути, блюдо на 95% из нее и состоит. А в оранжевом корнеплоде много витаминов, включая бета-каротин, источник витамина А и ретинола. Последний очень популярен в уходе за кожей.
Косметика с ретинолом стимулирует выработку коллагена, придает коже упругость, а еще работает против старения и несовершенств. Но эффективна ли богатая витамином А еда, как и сыворотка? Хотя заменит ли он сыворотку или нет – это не так важно, ведь «тоненькие хрустящие слайсы моркови с соевым соусом, лимонным соком и кунжутом» — тоже звучит вкусно!
Предлагаем разобраться и, конечно, приготовить модный салат.
Морковь — есть ли польза для кожи?
В моркови витамина А в готовом виде нет. Вместо него — провитамин бета-каротин, который перерабатывается организмом до «понятной» и активной формы. И он уже становится основой для «производства» ретинола.
В чем плюс связки «бета-каротин → витамин А → ретинол» для организма? В том, что последний сам регулирует количество добываемых из пищи ретиноидов, которое ему нужно для оптимальной «работы». Дальше организм сам решает, куда и для каких задач отправить порцию свеженького витамина из пищи. Он нужен в очень небольших дозах. А если есть его в «чистом» виде, например, в формате БАДов, можно перебрать с нормой (если делать это бессистемно и без консультации). А это уже может негативно влиять на здоровье. Поэтому в противостоянии «БАДы vs. морковка» выигрывает вторая.
Витамин А, который попадает в организм с пищей, — один из жизненно необходимых элементов. Он активно участвует в метаболизме, поддерживает иммунитет, репродуктивные органы, зрение и, да, заботится о слизистых и коже. Тело использует ретинол комплексно, для всех жизненных систем, а не целенаправленно и только для разглаживания морщин.
Помните, что ретинол — жирорастворимый витамин, для его усваивания нужен токоферол, витамин Е из масел. И даже если вы на диете, не отказывайтесь от полезных жиров и обязательно добавляйте их к блюду.
Рассматривать ретинолосодержащие вкусности в качестве замены сывороткам с витамином А не стоит. Они не действуют целенаправленно (на кожу), как это можно представлять. А для организма очень полезно — это поддержание здоровья, молодости и, как результат, красоты.
Рецепт «ретинолового» салата
Готовится салат быстро, ведь в нем сырые овощи, а еще, за счет добавления специй и приправ, блюдо получается вкусным. Базовый рецепт можно дополнять пряностями, измельченными орехами, зеленью или любыми другими добавками.
В таком объеме получается 2 порции. Блюдо низкокалорийное и богато не только витаминами, но и клетчаткой, но съедать каждый день по тазику тоже не очень хорошо. 2 морковок в день будет достаточно для поддержания здоровья, а гипервитаминоз и каротинемия (это когда кожа может желтеть от переизбытка бета-каротина) не нужны никому.
Ингредиенты
✓ 4 крупные моркови;
✓ 2 зубчика чеснока;
✓ Столовая ложка кунжутного или оливкового масла;
✓ 1–2 столовые ложки соевого соуса;
✓ Столовая ложка яблочного уксуса;
✓ Пучок зеленого лука;
✓ Сок лайма или 0,5 лимона;
✓ 3 столовые ложки семян кунжута;
✓ Соль, перец – по вкусу.
Приготовление
-
Овощечисткой нарежьте морковь тонкими слайсами, затем переложите ее в салатник. Туда же бросьте измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук, лаймовый или лимонный сок, оливковое или кунжутное масло, соевый соус и яблочный уксус.
-
Посолите все, поперчите и присыпьте кунжутом. Оставьте блюдо на 10 минут. Его можно есть соло, а можно как гарнир для мяса или рыбы.
-
Обязательно приготовьте такой салат и получите витаминный заряд! Но помните, что ретиноловую сыворотку, если вы ей активно пользуетесь, из рутины не убирайте.
Оставить комментарий