Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Учёные из Scripps Research пришли к выводу, что даже небольшой — примерно на один час — сдвиг привычного режима сна может быть связан с ростом риска артериальной гипертонии и обструктивного апноэ.

В исследовании приняли участие около 400 взрослых. Почти два года участники передавали данные с фитнес-устройств, отслеживающих сон, а также регулярно заполняли медицинские опросники. Такой продолжительный мониторинг позволил зафиксировать устойчивые поведенческие паттерны, которые, как правило, остаются незаметными при краткосрочных наблюдениях.

Обработка информации показала, что у людей с нестабильным временем отхода ко сну и пробуждения риск кратковременных остановок дыхания во сне был более чем в два раза выше по сравнению с теми, кто придерживался постоянного графика. Кроме того, при нерегулярном сне вероятность повышения артериального давления увеличивалась на 71 процент. При этом решающее значение имело не общее число часов сна, а именно отсутствие сбоев в расписании.

Авторы отмечают, что нестабильный режим сна может выступать маркером скрытых нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Отдельно подчёркивается перспективность носимых устройств как инструмента для раннего выявления рисков гипертонии и расстройств дыхания во сне. Вместе с тем исследователи указывают, что выявленная связь носит наблюдательный характер, а для установления причинно-следственных механизмов требуются дополнительные клинические работы.

#медицина #сон #здоровье #гипертония
