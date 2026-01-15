Baltijas balss logotype
Щербинка между зубами: милая изюминка или угроза здоровью? 0 240

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Щель между зубами — явление, которое многие считают очаровательной индивидуальной особенностью улыбки, но стоматологи предупреждают: в некоторых случаях такой промежуток может влиять на здоровье полости рта и требовать внимания специалистов. Разбираемся, когда диастема безвредна, а когда — повод к визиту к ортодонту.

Что такое щербинка между зубами

Промежуток между зубами, чаще всего между двумя верхними резцами, в стоматологии называют диастемой. Он может быть небольшим — всего 1–2 мм, или значительным — до 10 мм и более. Это явление широко распространено и встречается примерно у 8–20 % людей в разных возрастных группах.

Щербинка может появиться как у детей, так и у взрослых. У малышей часто диастема исчезает сама после смены молочных зубов на постоянные, а у взрослых она чаще обусловлена генетикой, размером зубов или положением мягких тканей (например, уздечки губы).

Почему она образуется

Основные причины диастемы:

  • Наследственность — генетически обусловленная широкая форма челюсти или маленькие зубы.

  • Аномалии мягких тканей — особенно низко прикреплённая уздечка верхней губы, препятствующая смыканию зубов.

  • Вредные привычки и функции — длительное сосание пальца или неправильное положение языка при глотании.

  • Пародонтальные изменения — в редких случаях широкие промежутки возникают из‑за заболеваний дёсен и утраты костной ткани.

Когда щербинка — «изюминка»

Если промежуток небольшой, не увеличивается со временем, не вызывает боли, не мешает чистке зубов и не влияет на речь, врачи считают его вариацией нормы. Многие люди превращают диастему в характерную часть своей внешности — как это сделали актрисы и музыканты, использующие её в имидже.

Стоматологи отмечают, что эстетический аспект — это личный выбор: если человек доволен своей улыбкой и нет дискомфорта, коррекция не обязательна.

Когда есть риск для здоровья

Несмотря на то, что диастема сама по себе не всегда опасна, существуют ситуации, требующие внимания:

  • Затруднение гигиены: промежутки между зубами легче собирают остатки пищи и зубной налёт, что повышает риск кариеса и воспаления дёсен.

  • Проблемы с речью: у некоторых людей щель может влиять на произношение отдельных звуков.

  • Дискомфорт при жевании: особенно если диастема сочетается с неправильным прикусом.

  • Эстетические и психоэмоциональные факторы: у части людей щербинка может вызывать комплексы, снижение уверенности в себе и избегание улыбки.

Как решается вопрос

Современная стоматология предлагает несколько безопасных методов коррекции диастемы:

  • Ортодонтические системы (брекеты, элайнеры) — перемещают зубы в нужное положение.

  • Виниры и композитные реставрации — закрывают промежуток с эстетической целью.

  • Хирургическая коррекция уздечки — если она препятствует естественному смыканию резцов.

Решение о необходимости лечения принимается индивидуально, с учётом размера щели, состояния зубов и пожеланий пациента.

#зубы #стоматология #здоровье
