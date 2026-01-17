Домашнее печенье из творога и яблок — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство для завтрака или чаепития. Рецепт не требует сложных этапов и лишних ингредиентов: выпечка получается нежной с лёгкой кислинкой яблок и ароматом лимона.