Домашнее печенье из творога и яблок — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство для завтрака или чаепития. Рецепт не требует сложных этапов и лишних ингредиентов: выпечка получается нежной с лёгкой кислинкой яблок и ароматом лимона.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сахар — 80 г
- Творог кисломолочный — 250 г
- Масло — 50 мл
- Цедра лимона — с 1 шт.
- Лимонный сок — из половины лимона
- Яблоки — 1–2 шт.
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель — 1 ст. л.
Приготовление:
- В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до растворения кристаллов. Добавьте масло и творог, хорошо перемешайте. Для однородной консистенции творог можно измельчить блендером.
- Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке и добавьте к творожной массе. Добавьте лимонную цедру и сок, аккуратно перемешайте.
- Соедините муку с разрыхлителем, всыпьте в творожную основу и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Сформируйте небольшие печенья и выложите на противень, застеленный пергаментом. По желанию присыпьте сахаром.
- Выпекайте при 180 °C около 20 минут до лёгкого золотистого оттенка. Готовое печенье немного остудите перед подачей.
Эти печенья подходят для быстрого завтрака или лёгкого перекуса к чаю — вкусно, просто и полезно.
