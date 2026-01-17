Baltijas balss logotype
Нежные печенья из творога и яблок: быстрый завтрак или перекус за 3 минуты 0 319

Люблю!
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нежные печенья из творога и яблок: быстрый завтрак или перекус за 3 минуты

Домашнее печенье из творога и яблок — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство для завтрака или чаепития. Рецепт не требует сложных этапов и лишних ингредиентов: выпечка получается нежной с лёгкой кислинкой яблок и ароматом лимона.

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Сахар — 80 г
  • Творог кисломолочный — 250 г
  • Масло — 50 мл
  • Цедра лимона — с 1 шт.
  • Лимонный сок — из половины лимона
  • Яблоки — 1–2 шт.
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до растворения кристаллов. Добавьте масло и творог, хорошо перемешайте. Для однородной консистенции творог можно измельчить блендером.
  2. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке и добавьте к творожной массе. Добавьте лимонную цедру и сок, аккуратно перемешайте.
  3. Соедините муку с разрыхлителем, всыпьте в творожную основу и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Сформируйте небольшие печенья и выложите на противень, застеленный пергаментом. По желанию присыпьте сахаром.
  4. Выпекайте при 180 °C около 20 минут до лёгкого золотистого оттенка. Готовое печенье немного остудите перед подачей.

Эти печенья подходят для быстрого завтрака или лёгкого перекуса к чаю — вкусно, просто и полезно.

Источник

#творог #завтрак #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео