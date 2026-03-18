Из-за высоких цен на топливо часть фермеров сомневается, стоит ли в этом году работать, заявил в среду в интервью передаче TV3 «900 секунд» председатель правления общества «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что если природа этой весной благоприятна для сельского хозяйства, то другие обстоятельства создают сложности.

В частности, Лаздиньш указал, что с начала войны на Ближнем Востоке резко выросли цены на энергоресурсы, при этом топливо вместе с минеральными удобрениями составляет до 40% всех производственных затрат, что повлияет на всю отрасль сельского хозяйства.

Также председатель правления «Крестьянского сейма» отметил, что есть фермеры, которые раздумывают, стоит ли в этом году вообще что-либо делать.

"Эта весна станет индикатором того, в каком направлении пойдут хозяйства, потому что они действительно рассматривают мысль, что лучше ничего не делать. Если в последние три года отрасль приносила убытки, то, возможно, действительно лучше ничего не делать. Ищутся альтернативы. Конечно, это не так просто для хозяйств, у которых есть кредитные обязательства", — сказал Лаздиньш.

В то же время он отметил, что в этом году весна в Латвии визуально выглядит очень хорошей, учитывая, какой была зима. "На данный момент ситуация хорошая. Конечно, не везде и не во всех регионах", — добавил Лаздиньш.

Общество «Крестьянский сейм» — это сельскохозяйственная организация, основанная в 1999 году. Её цель — поддержка сельского хозяйства и садоводства Латвии, отстаивание стабильного и устойчивого развития отрасли. В объединение входят около 800 малых и крупных хозяйств со всей страны.