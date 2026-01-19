Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой 0 131

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой

С наступлением зимы сонливость становится почти нормой: короткие дни, плотная еда, тепло в помещениях и замедленный ритм оказывают свое влияние. Однако есть способы вернуть себе энергию без постоянной дозы кофеина.

Когда уже надоело постоянно зевать днем и сила в теле словно испаряется, не обязательно заливать себя литрами кофе — можно взбодриться мягко и эффективно, опираясь на физиологические механизмы организма. Ниже — проверенные способы, которые помогут вам оставаться бодрее в холодное время года.

1. Встречайте утро светом

Наш биологический «часы» настраиваются не на стрелки, а на световой день. Даже если за окном пасмурно, важно “поймать” свет сразу после пробуждения: откройте шторы, выйдите на балкон или совершите короткую прогулку. Такой контакт с естественным светом снижает уровень мелатонина — гормона сна — и подает сигнал нервной системе, что день начался. Регулярное утреннее освещение эффективнее дополнительного сна при борьбе с дневной вялостью.

2. Белки и жиры вместо углеводов на завтрак

Если начать день с сладостей или мучных изделий, уровень энергии сначала резко подскакивает, а затем так же быстро падает — и примерно к полудню вас снова захлестнет сонливость. Завтрак, богатый белками и жирами (например, яйца, рыба, творог, орехи, авокадо), помогает сгладить колебания уровня сахара в крови и поддерживает устойчивую бодрость.

3. Движение каждые полтора часа

Длительное сидение, особенно в зимние дни, усиливает напряжение и ухудшает кровообращение, а значит — снижает приток кислорода к мозгу. Не обязательно приступать к полноценной тренировке: достаточно регулярно вставать, пройтись, потянуться или выполнить несколько приседаний. Такие короткие перерывы помогают активировать тело и сохранять ясность мышления.

4. Контроль температуры и качества воздуха

Тепло и сухой воздух часто усиливают желание «клевать носом». В слишком тёплом помещении организму легче погружаться в состояние отдыха, а не бодрости. Оптимальная температура — умеренно прохладная, а регулярное проветривание и поддержание влажности помогают поддерживать концентрацию и ясность без стимуляторов вроде кофеина.

5. Короткий отдых вместо бесцельной прокрастинации

Когда накатывает сонливость, многие инстинктивно начинают бесцельно листать соцсети или заниматься мелкой работой, думая, что это «отдых». На самом деле гораздо полезнее сделать краткую паузу: на 10–15 минут закрыть глаза, посидеть в тишине или выполнить дыхательное упражнение. Такой короткий отдых действительно восстанавливает нервную систему и возвращает ясность ума гораздо лучше, чем очередная кружка кофе.

Читайте нас также:
#питание #сон #энергия #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Канадские Скалистые горы
Изображение к статье: Как распознать «маменькиного сынка»: три признака инфантильного мужчины
Изображение к статье: 5 видов сладостей, которые можно есть, даже если вы на строгой диете
Изображение к статье: Чистота – залог раздора? Как бытовые споры разрушают отношения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео