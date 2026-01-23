Успешные люди стремятся избежать ситуации, когда их дети растут на всем готовом и не адаптированы ко взрослой жизни.

Когда речь идет о миллиардерах и директорах корпораций мирового уровня, людей обычно интересует то, как те достигли вершин успеха в бизнесе и карьере. Мало кто обращает внимание на то, как они воспитывают своих детей, чтобы те в будущем могли достичь успеха. Издание Business Insider проанализировало интервью ряда "акул бизнеса" и извлекло из них некоторые советы по воспитанию и подготовке детей к успеху в современном мире.

Сэм Альтман

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (тот самый, который создал ChatGPT) признался, что искусственный интеллект, созданный его компанией, помог ему в воспитании собственного ребенка. По словам Альтмана, он в частности спрашивал у ChatGPT, почему его ребенок не ползает в определенном возрасте.

Вместе с тем "отец ChatGPT" признался, что не хочет, чтобы его ребенок в будущем воспринимал чатботов как своих друзей.

Марк Цукерберг

Когда в 2024 году основателя корпорации Meta спросили, что должны изучать дети сегодня, он ответил, что самое важное — это с юности научиться критически мыслить и усвоить определенные ценности.

В другом интервью Цукерберг признался, что не хочет, чтобы его дети сидели перед телевизором или компьютером "в течение длительного времени". По его словам, он позволяет своим дочерям использовать видеозвонки для общения с родственниками по всей стране, но строго контролирует их время перед экраном в других ситуациях.

Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft как-то заявил, что воспитывал своих детей по модели, разработанной в 1970-х годах, под названием "Любовь и логика". Речь идет о философии контроля эмоций, когда родители минимизируют свои негативные эмоциональные реакции на плохое поведение детей.

Также Гейтс признался, что приложил немало усилий, чтобы богатство семьи не испортило его детей.

"Мы хотим найти баланс, где они имеют свободу делать что угодно, но на них не высыпаются большие деньги, чтобы они могли ничего не делать", — как-то сказал он.

Гейтс также не давал детям телефоны, пока им не исполнилось 14 лет, а затем запретил им пользоваться телефонами за обеденным столом.

Джефф Безос

В 2017 году основатель Amazon рассказывал, что разрешил своим детям пользоваться "острыми ножами" с 4 лет, а электроинструментами — только с 7 или 8 лет.

При этом Безос признавался, что его жена была больше готова "иметь ребенка с девятью пальцами", чем ребенка без базового жизненного опыта. Безос оценил это как "фантастическое отношение к жизни".