Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как воспитывают детей Безос, Гейтс и Цукерберг: как миллиардеры готовят детей ко взрослой жизни 0 254

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Как воспитывают детей Безос, Гейтс и Цукерберг: как миллиардеры готовят детей ко взрослой жизни

Успешные люди стремятся избежать ситуации, когда их дети растут на всем готовом и не адаптированы ко взрослой жизни.

Когда речь идет о миллиардерах и директорах корпораций мирового уровня, людей обычно интересует то, как те достигли вершин успеха в бизнесе и карьере. Мало кто обращает внимание на то, как они воспитывают своих детей, чтобы те в будущем могли достичь успеха. Издание Business Insider проанализировало интервью ряда "акул бизнеса" и извлекло из них некоторые советы по воспитанию и подготовке детей к успеху в современном мире.

Сэм Альтман

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (тот самый, который создал ChatGPT) признался, что искусственный интеллект, созданный его компанией, помог ему в воспитании собственного ребенка. По словам Альтмана, он в частности спрашивал у ChatGPT, почему его ребенок не ползает в определенном возрасте.

Вместе с тем "отец ChatGPT" признался, что не хочет, чтобы его ребенок в будущем воспринимал чатботов как своих друзей.

Марк Цукерберг

Когда в 2024 году основателя корпорации Meta спросили, что должны изучать дети сегодня, он ответил, что самое важное — это с юности научиться критически мыслить и усвоить определенные ценности.

В другом интервью Цукерберг признался, что не хочет, чтобы его дети сидели перед телевизором или компьютером "в течение длительного времени". По его словам, он позволяет своим дочерям использовать видеозвонки для общения с родственниками по всей стране, но строго контролирует их время перед экраном в других ситуациях.

Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft как-то заявил, что воспитывал своих детей по модели, разработанной в 1970-х годах, под названием "Любовь и логика". Речь идет о философии контроля эмоций, когда родители минимизируют свои негативные эмоциональные реакции на плохое поведение детей.

Также Гейтс признался, что приложил немало усилий, чтобы богатство семьи не испортило его детей.

"Мы хотим найти баланс, где они имеют свободу делать что угодно, но на них не высыпаются большие деньги, чтобы они могли ничего не делать", — как-то сказал он.

Гейтс также не давал детям телефоны, пока им не исполнилось 14 лет, а затем запретил им пользоваться телефонами за обеденным столом.

Джефф Безос

В 2017 году основатель Amazon рассказывал, что разрешил своим детям пользоваться "острыми ножами" с 4 лет, а электроинструментами — только с 7 или 8 лет.

При этом Безос признавался, что его жена была больше готова "иметь ребенка с девятью пальцами", чем ребенка без базового жизненного опыта. Безос оценил это как "фантастическое отношение к жизни".

Читайте нас также:
#образование #искусственный интеллект #технологии #знаменитости #миллиардеры #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео