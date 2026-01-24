В семье Бекхэмов продолжают накаляться страсти после того, как старший сын Виктории и Дэвида поделился подробностями конфликта с родителями. По словам первенца футболиста и дизайнера, мать и отец всю жизнь на него давили и контролировали. Также Бруклин обвинил Викторию в том, что она чуть не сорвала его свадьбу, в последний день отказавшись шить платье его избраннице Николе Пельтц, а во время церемонии "украла" первый танец молодых.

Сами Бекхэмы стараются не раздувать скандал в сложившейся обстановке. Дэвид лишь вскользь затронул конфликт с сыном, отметив, что "позволяет своим детям ошибаться". Однако The Sun сообщает, что слова Бруклина вызвали у супругов целую бурю эмоций. По словам инсайдера, родители перепробовали разные способы наладить отношения с первенцем.

"Теперь кажется, что пути назад нет, пока он все еще с Николой", – передает слова собеседника источник.

Тяжело переживает скандал и старшее поколение. Как сообщает инсайдер, бабушки и дедушки взволнованы происходящим и надеются, что вскоре семья воссоединится.

Известно, что Бруклин и Никола встретились на Coachella в 2017 году, а весной 2022-го состоялась их свадьба. Позже пара устроила второе торжество – без родителей жениха, но с близкими Николы. С тех пор в семье Бекхэмов напряженные отношения.