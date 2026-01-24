Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну 1 494

Люблю!
Дата публикации: 24.01.2026
Kleo
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

Дизайнер и футболист готовы помириться с сыном, который накануне раскрыл всем подробности семейного конфликта. Бекхэм поставил первенцу условие.

В семье Бекхэмов продолжают накаляться страсти после того, как старший сын Виктории и Дэвида поделился подробностями конфликта с родителями. По словам первенца футболиста и дизайнера, мать и отец всю жизнь на него давили и контролировали. Также Бруклин обвинил Викторию в том, что она чуть не сорвала его свадьбу, в последний день отказавшись шить платье его избраннице Николе Пельтц, а во время церемонии "украла" первый танец молодых.

Сами Бекхэмы стараются не раздувать скандал в сложившейся обстановке. Дэвид лишь вскользь затронул конфликт с сыном, отметив, что "позволяет своим детям ошибаться". Однако The Sun сообщает, что слова Бруклина вызвали у супругов целую бурю эмоций. По словам инсайдера, родители перепробовали разные способы наладить отношения с первенцем.

"Теперь кажется, что пути назад нет, пока он все еще с Николой", – передает слова собеседника источник.

Тяжело переживает скандал и старшее поколение. Как сообщает инсайдер, бабушки и дедушки взволнованы происходящим и надеются, что вскоре семья воссоединится.

Известно, что Бруклин и Никола встретились на Coachella в 2017 году, а весной 2022-го состоялась их свадьба. Позже пара устроила второе торжество – без родителей жениха, но с близкими Николы. С тех пор в семье Бекхэмов напряженные отношения.

Читайте нас также:
#родители #свадьба #эмоции #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    24-го января

    После слов "мать и отец всю жизнь на него давили и контролировали" всё с маменькиным сынком стало ясно. Недолюбленное, недооцененное, недоцелованное великовозрастное дитятко.

    4
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Знаки Зодиака наиболее уязвимыми к алкоголю
Изображение к статье: Рожденные в эти месяцы — самые бескорыстные люди на планете
Изображение к статье: Ночные судороги в ногах: невролог назвала 7 причин
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео