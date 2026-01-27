Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Идеальный сезон для генеральной уборки: почему стоит наводить порядок именно зимой 0 154

Люблю!
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Идеальный сезон для генеральной уборки: почему стоит наводить порядок именно зимой

Холодное время года создает благоприятные психологические и бытовые условия для масштабной уборки. Эксперты по организации пространства отмечают, что зимой люди чаще замечают беспорядок, легче расстаются с лишними вещами и быстрее получают ощущение контроля и спокойствия.

Почему зима способствует наведению порядка

Зимой люди проводят значительно больше времени дома, и это делает беспорядок заметнее. Захламленные шкафы, полки и ящики перестают «прятаться» за активным ритмом жизни, а значит — сильнее влияют на эмоциональное состояние. По данным издания Martha Stewart, именно в этот период уборка помогает восстановить ощущение структуры и снизить уровень бытового стресса.

Психологи также связывают зимнюю тягу к порядку с сезонными изменениями настроения. Короткий световой день и снижение уровня энергии делают крупные цели труднодостижимыми, тогда как небольшие, понятные задачи — например, сортировка одного ящика — дают быстрый и ощутимый результат. Такие действия стимулируют выработку дофамина и усиливают чувство контроля над ситуацией.

Послепраздничная перезагрузка и пересмотр ценностей

После новогодних праздников и насыщенного социального периода многие ощущают усталость и потребность в «перезагрузке». Уборка в этом контексте становится не только бытовой необходимостью, но и способом восстановить внутренний баланс. Эксперты по минимализму отмечают, что длительное пребывание дома помогает трезво оценить, какие вещи действительно используются и приносят пользу, а какие лишь занимают пространство.

Кроме того, январь и февраль традиционно считаются более спокойными месяцами с точки зрения встреч, поездок и мероприятий. Это позволяет подходить к уборке последовательно, без спешки, завершая давно отложенные задачи.

Подготовка к весне начинается зимой

Специалисты сходятся во мнении: даже небольшие ежедневные шаги по наведению порядка зимой помогают войти в весенний сезон с ощущением легкости и обновления. Освобожденное пространство и структурированная среда создают благоприятный фон для новых планов и идей.

Таким образом, зима — это не только период холода и коротких дней, но и оптимальное время для осознанной генеральной уборки, которая приносит пользу как дому, так и психологическому состоянию.

источник

Читайте нас также:
#дом #зима #уборка #стресс #праздники #энергия #порядок #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование: какие люди больше всего склонны верить фейковым новостям
Изображение к статье: Одна простая привычка предотвращает появление изжоги
Изображение к статье: Двухдневная овсяная диета снижает уровень холестерина
Изображение к статье: На фоне скандала с Викторией и Дэвидом: Бруклин Бекхэм поделился интимным кадром супруги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение бонсай
Дом и сад
Изображение к статье: Латвия сильна разработкой дронов - Силиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Рад быть батькой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Наследие советских времен - в Риге хотят упразднить административные комиссии
Политика
Изображение к статье: «Я не могу без него!»: чек-лист провальных сценариев в отношениях
Люблю!
Изображение к статье: Трамп «не в себе»: Фицо отрицает, что произносил такие слова
В мире
Изображение к статье: Происхождение бонсай
Дом и сад
Изображение к статье: Латвия сильна разработкой дронов - Силиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Рад быть батькой. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео