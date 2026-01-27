Срок годности лекарств — это период, в течение которого производитель гарантирует их эффективность. Но что будет, если выпить таблетку с истекшим сроком годности? О неожиданном последствии приема просроченных антибиотиков рассказала фармаколог.

Мы часто покупаем лекарства впрок, но все же надеясь, что они не пригодятся. В итоге в домашней аптечке накапливаются десятки пачек просроченных таблеток. Хорошо, если вовремя заметил и выбросил. А если в спешке выпил, не посмотрев дату на упаковке, или понадеялся, что лекарство сработает и после истекшего срока хранения?

Бывают и такие ситуации. Решил выпить антибиотик, а в аптеке без рецепта его не купить. И тут в домашних запасах обнаружилась недопитая пачка. Однако эксперты предупреждают: пить просроченные антибиотики особенно опасно, они могут вызвать смертельно опасный синдром Фанкони. Рассказываем, что это и как проявляется.

«Испорченное молоко можно почувствовать по запаху. С лекарствами такое невозможно, — говорит заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Красноярского ГМУ Ольга Веселова.

Эксперт подчеркнула, что лекарственные препараты безопасны и эффективны только в те сроки, которые указаны производителем, и при условии правильного их хранения.

«Просроченное лекарство принимать категорически нельзя, может проявиться его токсический эффект. Так, при длительном хранении антибиотиков образуются окисленные продукты, которые вызывают синдром Фанкони — потенциально смертельное заболевание с нарушением функции почек», — объясняет фармаколог.

Болезнь названа в честь Гвидо Фанкони, швейцарского педиатра, который впервые описал патологию. Синдром Фанкони — это заболевание почек, при котором почечные канальцы не способны обеспечить всасывание глюкозы, аминокислот и других необходимых организму веществ. В результате все это теряется с мочой, что приводит к многочисленным проблемам.

Синдром Фанкони бывает врожденным и приобретенным. У детей болезнь развивается из-за генетических мутаций и проявляется задержкой в развитии и рахитом. У взрослых синдром Фанкони может развиться из-за отравления солями тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, уран и кадмий, под воздействием химикатов, из-за почечных болезней и множественной миеломы (опухоль костного мозга). А еще одна частая причина болезни — употребление просроченных антибиотиков.

Так, зарегистрированы случаи, связанные с просроченным пероральным антибиотиком тетрациклином, которые привели к синдрому Фанкони. Источники такой токсичности — продукты распада тетрациклина (такие как эпиангидротетрациклин или ангидротетрациклин). Они повреждают клетки канальцев почек, нарушая их работу.

«У пациентов наблюдались такие симптомы, как тошнота, рвота и метаболический ацидоз (повышение кислотности в организме. — Прим. ред.) в течение 2–8 дней после приема просроченного антибиотика», — рассказывают о клинических случаях в журнале Antibiotics.

Среди других признаков синдрома Фанкони: повышенная жажда, частое мочеиспускание, слабость, усталость и атрофия мышц, боли в костях.

Кроме того, к препаратам, связанным с развитием синдрома, относятся некоторые противовирусные средства, такие как ингибиторы обратной транскриптазы нуклеозидов, химиотерапевтические препараты (например, цисплатин), иммуносупрессанты (например, азатиоприн), ингибиторы карбоангидразы (например, ацетазоламид).

При своевременном лечении, детоксикации и восполнении утраченных питательных веществ синдром Фанкони, вызванный просроченными лекарствами, проходит и функция почечных канальцев восстанавливается. Однако выздоровление может занять несколько недель.