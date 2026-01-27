Новые данные о курятине вызвали резонанс среди врачей и диетологов. Некоторые специалисты отмечают: сам продукт не стоит демонизировать без учета контекста и сопутствующих факторов.

Ключевые тезисы:

Исследование связало регулярное употребление курицы с повышенным онкориском, но выводы не являются окончательными.

Эксперты указывают на ограничения исследования и роль способа приготовления пищи.

Полного отказа от курицы врачи не советуют, вместо этого призывают к сбалансированному питанию.

Недавнее научное исследование вновь подняло вопрос о безопасности популярных продуктов. На этот раз в центре внимания оказалось мясо птицы, много лет считавшееся диетическим и полезным. Впрочем, эксперты призывают не делать поспешных выводов.

Какое исследование связывает курицу с риском рака?

Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Nutrients, употребление около 300 граммов мяса птицы в неделю связано с повышенным риском развития желудочно-кишечных онкологических заболеваний, а также с ростом общей смертности. Именно эти результаты стали поводом для широкого обсуждения среди врачей и потребителей.

Что говорят эксперты об этих заявлениях?

Комментируя статью, онколог Ваэль Харб и диетолог Кристин Киркпатрик обращают внимание, что повышенный риск может быть связан не столько с курицей, сколько со способом ее приготовления. По их словам, сильное обжаривание, использование большого количества масла и специй способны образовывать вредные соединения.

Эксперты также подчеркивают, что исследование не учло ряд важных факторов, в частности:

происхождение мяса;

возможное воздействие пестицидов;

использование антибиотиков в промышленном производстве;

общий рацион и образ жизни участников.

Стоит ли полностью отказываться от курятины?

Специалисты отмечают: на данный момент нет доказательств, что курица сама по себе является канцерогеном. Врачи советуют не сосредотачиваться на одном продукте, а придерживаться разнообразного питания, отдавать предпочтение варке или запеканию и выбирать качественные продукты.