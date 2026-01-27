Ранним субботним утром спасатели спешили на улицу Латгалес в Кенгарагсе — там в одной из квартир многоквартирного дома вспыхнул пожар, пострадал жилец, а 15 человек эвакуировались. По разговорам жильцов можно заключить, что причина возгорания была весьма нетипичной, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жители Кенгарагса в субботу проснулись от вида пылающей квартиры на третьем этаже. Безопасное расстояние позволило запечатлеть происходящее, но в горящем доме всё ощущалось иначе.

Пламя и дым из окна поднимались до квартир четвёртого и пятого этажей. Андрей, живущий этажом выше, говорит, что никогда не забудет события того утра.

«В 7:00 утра смотрю из кухни в окно — думаю, что происходит? Открываю окно — огонь! Позвонил пожарным, всех разбудил, выбил дверь той бабушке, у которой всё загорелось, огонь уже лез на меня. Приехали пожарные», — рассказывает мужчина.

С приездом спасателей завершился и героизм Андрея — служба спасения эвакуировала обоих жителей горящей квартиры: пожилую женщину и её мужа.

После этого спасатели приступили к тушению. Из-за распространения огня помимо самой квартиры на третьем этаже пришлось тщательно проверить и соседние — особенно квартиру Андрея. Молодому человеку показалось, что к его входной двери можно было бы отнестись бережнее.

«Дверь выбили. Они уже всё потушили — мы тут стоим. Мы ведь сообщили: вот все хозяева с ключами, откроем. Нет. Нас проигнорировали и все двери, чёрт побери, выломали», — возмущается Андрей.

Волнение и эмоции понятны — жильцы не были виновниками пожара, а теперь должны восстанавливать двери. Однако спасатели призывают понять: если огонь распространился и угрожает окружающим, решение, способное спасти жизнь или имущество, важнее замка на двери.

Пока Андрей с остальными ждал завершения работы спасателей, сосед Леонид решил не мёрзнуть на улице. Он с семьёй использовал раннее и неожиданное утро, чтобы отправиться на завтрак.

«Постучали в дверь, нас попросили эвакуироваться. Маленький ребёнок, сели в машину и поехали в "McDonald’s", а потом вернулись и ждали, когда пожарные разрешат вернуться в квартиру», — рассказывает Леонид.

Другие квартиры и соседи от огня не пострадали. Тем временем квартира на третьем этаже выгорела полностью, и её жильцы больше туда не вернутся. По словам Андрея, наиболее вероятной причиной пожара мог стать аккумулятор инвалидной коляски женщины, который загорелся.

Государственная полиция частично подтверждает слова соседа: в то утро супруг пожилой женщины поставил заряжаться аккумулятор её инвалидной коляски, и тот внезапно взорвался у него в руках — что и стало причиной пожара. Однако полиция продолжает расследование произошедшего.

TV3