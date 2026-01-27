Успешные мужчины выбирают не «кукол»: что сейчас ценится при выборе спутницы жизни 1 779

Люблю!
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Успешные мужчины выбирают не «кукол»: что сейчас ценится при выборе спутницы жизни

В мире знакомств и брачных предпочтений у состоятельных мужчин заметно меняются приоритеты: всё меньше внимания уделяется только внешней привлекательности, а всё больше — интеллекту, характеру и личностным качествам. Об этом рассказала эксперт по знакомствам Лана Ланская.

По словам специалиста, раньше «идеалом» для многих успешных мужчин считались эффектные, но поверхностные «трофейные жёны» — красивые и молчаливые. Сегодня подобный образ теряет свою популярность. Статусные женихи всё чаще рассматривают союз как союз партнёров, оценивая не только внешние данные, но и то, что человек может привнести в отношения.

Новые критерии выбора

Современные успешные мужчины, по наблюдениям экспертов, ищут не просто красивую обёртку, а спутницу, с которой можно строить взаимообогащающие отношения. В таких союзах женщина рассматривается как партнёр, способный поддерживать эмоциональный контакт, интеллектуальный диалог и быть опорой в сложных ситуациях.

Это подтверждается и социальными исследованиями в области брачных предпочтений: мужчины хотят видеть в партнёрше не только привлекательность, но и эмоциональную зрелость, самостоятельность и умение вести беседу на равных — качества, которые важны для устойчивых долгосрочных отношений.

Эксперты по человеческим отношениям также отмечают, что за внешность мужчины часто быстро теряют интерес, если она не сопровождается внутренними качествами, общими ценностями и взаимным уважением. Такой акцент на глубину и совместимость становится ключевым фактором при выборе партнёра для создания семьи.

Тренд на взаимное развитие

Текущие тенденции в психологии отношений указывают, что успешные пары стремятся к партнерству, где каждый поддерживает и стимулирует развитие другого. Это соответствует более широким социологическим наблюдениям о том, что совместные ценности, интеллектуальные интересы и эмоциональная связь имеют решающее значение для построения устойчивых отношений.

Таким образом, ставка на внешность - увы, для глянцевых стандартов - всё чаще уступает место более зрелому подходу к выбору жизненного партнёра — основанному на личности и взаимном уважении.

#брак #семья #отношения #женщины #мужчина и женщина
Автор - Ольга Стопинская
Автор - Ольга Стопинская
