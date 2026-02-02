Доктор Ольга Зайковска (43) -- дерматолог-венеролог с 20-летним рабочим стажем, кандидат наук и преподаватель -- открывает Rīga Dermatology Group by dr. Zaikovska -- клинику дерматологии и эстетической медицины с превентивным подходом. В бэкграунде у нее работа в ведущих клиниках Латвии, защита диссертации и воспитание двойняшек. Но главное -- четкое видение того, какой должна быть современная индустрия красоты.

Путь в медицину: от дерматологии к эстетике

-- Изначально я доктор по специальности дерматолог-венеролог, но так сложилось, что моей основной специализацией стала эстетическая медицина. Практически все дерматологи это пробуют, но не все там остаются, не у всех получается по разным причинам. У меня получилось.

Мне очень повезло с учителями. Профессор Янис Кисис научил как работать и дружить с коллегами, как относиться к пациентам, как радоваться жизни. Именно от него я узнала и переняла основы того, что сейчас называют превентивной медициной: он всем своим пациентам, обратившимся с любой, даже малой проблемой, назначал подробные анализы, смотрел, как работает пищеварение, лечил хронические инфекции, восполнял дефициты. Раньше дерматологи вообще этим не занимались.

В 00-х годах молодым специалистом я попала на работу в Институт красоты Liora -- на тот момент он был одним из самых престижных центров красоты в Риге. Руководитель института Алла Йофис научила меня важнейшему -- как работать с премиальным сегментом оборудования и косметики, как строить отношения с "долгосрочными" пациентами. Сейчас молодые специалисты этого просто не знают и даже не задумываются. Мне повезло -- это была шикарная школа жизни.

А потом я получила предложение от клиники Era Esthetic и этот этап в моей карьере стал важнейшей точкой роста: директор Юлия Юргеле показала, как можно объединить медицину, методологию, эстетику, новые тенденции -- на высоком уровне дерматологической эстетической клиники. И я наконец поняла, как хочу и буду работать. И далее начала свой путь сама.

Философия эстетической медицины: честность превыше прибыли

-- Параллельно с рождением детей в жизни возникли некоторые трудности со здоровьем, моим и мужа. Так что не то чтобы я выбирала тему превентивной медицины, скорее, это она выбрала меня. Я снова начала учиться, поехала в Россию (на тот момент это было самое доступное образование в этой области) и наконец пазл моего метода сложился.

Он прост: лечить причину, а не симптом. Объясню на примере. Допустим, пациент приходит на лазерную шлифовку. И чтобы результат точно был -- мне нужно убедиться, что у этого организма есть ресурсы для выработки коллагена, что все хорошо заживет. Поэтому сначала -- консультация и подробные анализы. Если найдем, например, дефицит железа, сначала восполним его, а потом сделаем процедуру.

Мне хочется помогать людям, спать по ночам спокойно и жить с чистой совестью, -- вот такой простой подход к работе (улыбается). Могу спокойно отговорить пациентку от дорогостоящей процедуры, если не вижу в ней смысла. Потом, кстати, люди приходят и говорят спасибо. А через год присылают десять своих подруг-друзей, потому что "это доктор, который говорит как есть".

"Я хочу, чтобы люди приходили не просто в "медицинское учреждение", а туда, где уютно и куда захочется вернуться. Несмотря на то, что приятных процедур я не делаю -- делаю только больно. Зато потом красиво!"

Мои пациенты: с которыми "на одной волне"

-- Моя любимая аудитория -- адекватные женщины среднего возраста. Работающие, занятые, думающие, современные. Учительницы, врачи, менеджеры, бизнесвумен, специалисты в самых разных областях. Пациентки с не "бесконечными" финансовыми возможностями, но желанием прийти к такому специалисту, который не навяжет ничего лишнего и поможет выглядеть ухоженно -- что называется "естественной красотой".

А вот "инстаграмные красотки" -- точно не моя аудитория (смеется). Те, которые говорят: "Ой, доктор, а почему у вас тут морщинка? А почему вы губы себе не "сделали"? Вы же этим занимаетесь! Такие у меня не задерживаются.

"Если у тебя нет своих волос, ты не сделаешь красивую прическу. Если нет здорового цвета лица -- никто тебя красиво не накрасит. Каждодневная забота о себе, правильное питание, спорт -- эти скучные рутинные вещи гораздо важнее, чем дорогая одежда и нарощенные ресницы или силиконовые части тела".

Я не могу работать поверхностно "доктор, уколите мне вот сюда этот препарат, а сюда -- вот этот, он более модный". Не могу 10 минут -- и следующий. Я должна долго, основательно говорить с пациентом, выяснять мечты, пожелания и возможности (его и наши); тем более если это первая консультация. Да, она не может стоить мало, но человек получает комплексное и перспективное решение.

"Я сама": без инвесторов и спонсоров

-- Я всю жизнь все делаю сама: брала кредиты на учебу, на стажировки за границей, на аппаратуру. Сейчас взяла кредиты на клинику -- в декабре мы открываемся. С замиранием сердца жду этого момента (улыбается). Rīga Dermatology Group -- это в первую очередь медицинское учреждение, не салон. Но и не больница, где страшно. Это место, куда приятно прийти, где тебе все объяснят в зале ожидания, предложат чай и кофе. В наших кабинетах не только аппаратура-инструменты-препараты и все стерильно, но и красивые картины, автор которых, кстати, одна из моих пациенток.

Наши основные направления работы:

составление anti-age планов для женщин 40+ лет после тщательного обследования и анализов, работа с причинами, а не только с симптомами;

инъекционные методики: весь спектр -- от мезотерапии и биоревитализации до ботокса, филлеров и коллагеностимуляторов;

аппаратные аnti-age процедуры: безоперационный SMAS-лифтинг Ulthera, CO2-лазерная шлифовка для омоложения и работы со шрамами, фракционное омоложение неодимовым лазером;

лечение дерматологических проблем с превентивным подходом: проверка и удаление новообразований — важная составляющая, особенно с возрастом; плюс лечение псориаза, грибков, различных дерматитов;

сосудистое направление: : IPL-система для фотоомоложения и неодимовый лазер для более глубоких сосудов; лазеры для лечения розацеи и капиллярной сетки;

комплексный уход: все виды косметологических "рутин" и массажи; а также интравенозные инъекции, но только после консультации врача, никакого "самоназначения";

женское здоровья в период менопаузы: "Специально покупаю кушетку за 10 тысяч евро из Франции с возможностью гинекологического обследования. Буду изучать и практиковать гинекологическое омоложение, лечение возрастных изменений. Это сфера моих интересов, основанная на личном опыте".

Мои рецепты красоты

Я честна перед собой и людьми. То, что я прописываю пациентам, то и сама делаю: здоровое питание, ранний подъем, спорт, уходовые рутины. Уже много лет я встаю в 5.30 утра и гуляю 3 км с собакой, или бегаю около 8 км, пока дети спят. Для меня это лучшая медитация. Потом -- контрастный душ. И завтрак, школа, работа. Вот уже 8 лет я практикую моржевание: это работает как антидепрессант. Стопроцентно. Мне нравится окружать себя красивыми вещами: искусство, опера, картины, антиквариат. В моем детстве ничего этого не было -- родители не могли себе позволить. Сейчас я с удовольствием восполняю свой внутренний мир. Для меня это важно.

Riga Dermatology Group by dr. Zaikovska находится по адресу Kr. Valdemāra 33 A - 3a.

Запись по тел. + 371 25145409

rigadermatology.group

instagram@dr_zikovska