Соведущая Александра Маслякова попала в профессию случайно, но задержалась на всю жизнь.

На 90-м году жизни скончалась Светлана Жильцова, легендарный советский диктор, соведущая Александра Маслякова в телепередаче КВН.

Одним из первых печальным известием поделился на странице в соцсети Андрей Малахов. «Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал шоумен. Причины смерти пока не уточняются, как и дата и место церемонии прощания.

Жильцова была значимой фигурой для телевидения. Она стояла у истоков его становления и расцвета. Творческую карьеру начала еще в школьные годы, после чего поступила в Институт иностранных языков, а после стала работать на ТВ, где сначала читала программы передач.

Ее путь как ведущей начался случайно. За два часа до прямого эфира детского спортивного праздника ведущая Валентина Леонтьева почувствовала себя плохо, и на замену срочно отправили Жильцову. Трансляция из «Лужников» прошла успешно, и вскоре ей стали доверять ведение многих детских и молодёжных программ. Одним из самых известных проектов в ее карьере стала передача «КВН», которую она вела с 1963 года. Также Жильцова была ведущей «Песни года», работала в таких программах, как «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Утренняя почта» и других.

Фото: соцсети.

Помимо развлекательных программ, она участвовала в образовательных проектах, вела телеуроки английского языка для школьников и студентов, а также программы о русском языке для японского телевидения.

В 1986 году ей предлагали вернуться в возрожденный «КВН», но она отказалась, и передачу стал вести Александр Масляков. С 1993 года Светлана Жильцова ушла из регулярного эфира. Но даже на пенсии сидеть дома она отказалась, периодически читая лекции в Высшей национальной школе телевидения.