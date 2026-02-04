Считаешь, в мире нет ничего скучнее встреч выпускников, чужих снов, зимних пуховиков, ведущих погоды и киносаги «Сумерки»? Ошибаешься. Иногда самым тягомотным занятием на свете становится секс.

Не эмоциональный партнер

Мужчинам, конечно, страшно идет осенняя беспристрастность. Холод в глазах, строгость губ, чеканность профиля. Но вот только заниматься сексом с отлитым из бронзы памятником безымянному любовнику тоже никому не хочется. Настоящий мужчина хоть и не плачет, но уж точно дышит. Иногда – прерывисто и неравнодушно, на ушко любимой женщины.

Предсказуемость

Сейчас он поцелует тебя в шею, затем «ты-потрясающе-пахнешь», объятие, вдох-выдох, финал, ритуальная сигарета на кухне. Где-то между третьим и четвертым эпизодом начинаешь чувствовать себя на натурально Билом Мюрреем из «Дня сурка». Так и хочется, чертыхаясь, перевернуть себе на коленку чашку свежезаваренного чая, чтобы хоть что-то в этот раз пошло не по плану.

Время

После десятка-другого лет совместной жизни с парой происходит бесконечно много приятных вещей. Он, наконец, запоминает, сколько ложек сахара бросать ей в чай, а сколько – в кофе. Она – разрешает ему играть на иксбоксе по субботам и завести на балконе этих чертовых перепелок. Они все больше ощущают взаимное родство, уважение, зрелую близость.

И чем больше общего у них появляется, тем скучнее становится их секс. Потому что по-настоящему соблазнительны лишь наши отличия/несогласия/несовпадения. Непохожесть – вот самый убойный на свете афродизиак.

Обет молчания

У нас все хорошо. Мы абсолютно совместимы в постели. Все, что между нами происходит – волшебно, круто и на всю жизнь. У нас не бывает секса без оргазма. Мы не ревнуем, не обижаемся, не изменяем.

Многие пары негласно договорились считать себя идеальными. Боясь даже неловким взглядом пошатнуть культ безупречного счастья, воцарившийся в их отношениях. Что происходит с сексом при таком подходе? Правильно, он тихо умирает.

Обычный человеческий секс не переносит абсолютной стерильности. Он всегда должен оставаться где-то между «поворачивай к черту» и «о боже, какой мужчина». Между доверчивой пошлостью восхищения и дрязгами бестолковых ссор.

О нем не надо бояться говорить, шутить, петь и даже кричать. Потому что молчание – знак зависимости, а не согласия. Хороший секс случается только между свободными людьми.