Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Франция отменяет «супружеский долг»: может ли брак выжить без секса? 2 257

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Франция отменяет «супружеский долг»: может ли брак выжить без секса?

Во Франции одобрен закон о добровольности интимных отношений в браке, который отменяет устаревшую трактовку «супружеского долга». Но не разрушит ли брак отказ от интимных отношений одного из супругов? Обсудили с сексологом.

Во Франции готовится историческая правовая реформа, которая может поставить точку в дискуссиях о супружеском долге. В законопроекте, уже получившем единогласную поддержку нижней палаты парламента, прописано, что согласие на интимные отношения в браке должно быть добровольным и обоюдным, а отказ одного из супругов — не основание для суда или развода.

Был случай

Ранее некоторые суды во Франции на основе обязанности «вести совместную семейную жизнь» фактически обязывали супругов к близости. Это создавало правовую лазейку, способную оправдывать давление и насилие в браке.

Переломным моментом стало громкое дело, длившееся с 2019 по 2025 год. Мужчина получил развод во Франции на том основании, что его жена перестала заниматься с ним сексом. Женщине пришлось дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы отменить решение о разводе. ЕСПЧ вынес решение в пользу супруги, заявив, что женщина, отказывающаяся от сексуальных отношений с мужем, не должна считаться судом виновной в случае развода.

Закон об отмене супружеского долга может вступить в силу во Франции уже летом 2026 года.

Мнение «за» и «против»

Сторонники законопроекта поддерживают его скорейшее принятие, ведь тогда будет окончательно похоронено понятие долга в интимной сфере и узаконена телесная неприкосновенность в браке. Критики же, в том числе и в России, считают, что отказ от интима с супругом — прямая дорога к разводу, ведь без секса нет и брака.

Сексолог Валентина Снеговая считает, что это ошибочное мнение. Крепкий брак без секса существует. Например, у возрастных людей или если супруг вынужден находиться далеко от дома, и уже давно.

«В нашей реальности брак — социальный институт, он имеет более высокую ценность, чем физиология, — говорит Валентина Снеговая. — Если один партнер не хочет или не может, то чаще появляется заместительная терапия: любовница, платный секс, самоудовлетворение».

В любом случае надо помнить, что интимная жизнь — это сфера чувств, эмоций и физиологии. По-хорошему, она вовсе не может регулироваться правовым полем, считает Валентина Снеговая.

Читайте нас также:
#семейные отношения #секс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Для ВВ уже слово sex, не цензурное?

    0
    3
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Без се..са брак бессмыслен. Это просто договор об общих экономических интересах.

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Изображение к статье: Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео