Во Франции одобрен закон о добровольности интимных отношений в браке, который отменяет устаревшую трактовку «супружеского долга». Но не разрушит ли брак отказ от интимных отношений одного из супругов? Обсудили с сексологом.

Во Франции готовится историческая правовая реформа, которая может поставить точку в дискуссиях о супружеском долге. В законопроекте, уже получившем единогласную поддержку нижней палаты парламента, прописано, что согласие на интимные отношения в браке должно быть добровольным и обоюдным, а отказ одного из супругов — не основание для суда или развода.

Был случай

Ранее некоторые суды во Франции на основе обязанности «вести совместную семейную жизнь» фактически обязывали супругов к близости. Это создавало правовую лазейку, способную оправдывать давление и насилие в браке.

Переломным моментом стало громкое дело, длившееся с 2019 по 2025 год. Мужчина получил развод во Франции на том основании, что его жена перестала заниматься с ним сексом. Женщине пришлось дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы отменить решение о разводе. ЕСПЧ вынес решение в пользу супруги, заявив, что женщина, отказывающаяся от сексуальных отношений с мужем, не должна считаться судом виновной в случае развода.

Закон об отмене супружеского долга может вступить в силу во Франции уже летом 2026 года.

Мнение «за» и «против»

Сторонники законопроекта поддерживают его скорейшее принятие, ведь тогда будет окончательно похоронено понятие долга в интимной сфере и узаконена телесная неприкосновенность в браке. Критики же, в том числе и в России, считают, что отказ от интима с супругом — прямая дорога к разводу, ведь без секса нет и брака.

Сексолог Валентина Снеговая считает, что это ошибочное мнение. Крепкий брак без секса существует. Например, у возрастных людей или если супруг вынужден находиться далеко от дома, и уже давно.

«В нашей реальности брак — социальный институт, он имеет более высокую ценность, чем физиология, — говорит Валентина Снеговая. — Если один партнер не хочет или не может, то чаще появляется заместительная терапия: любовница, платный секс, самоудовлетворение».

В любом случае надо помнить, что интимная жизнь — это сфера чувств, эмоций и физиологии. По-хорошему, она вовсе не может регулироваться правовым полем, считает Валентина Снеговая.