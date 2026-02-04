Baltijas balss logotype
Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету 0 163

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету

У мужчин этот показатель составляет более 94 сантиметров.

Объём талии свыше 80 см у женщин и 94 см у мужчин может сигнализировать о повышенном риске развития диабета, сообщила эндокринолог Ксения Меркулова.

Она пояснила, что такие показатели часто указывают на метаболический синдром — состояние, при котором накапливается висцеральный жир, снижается чувствительность тканей к инсулину и повышается уровень инсулина в крови, что приводит к нарушениям углеводного, липидного и пуринового обмена, а также к артериальной гипертонии. По её словам, это становится «спусковым крючком» для диабета.

Меркулова отметила, что ключевым и первичным признаком инсулинорезистентности как раз и является увеличение объёма талии, и для его выявления не обязательно сдавать анализы на инсулин или рассчитывать индексы HOMA и CARO. Достаточно измерить талию и определить индекс массы тела.

Читайте нас также:
#медицина #образ жизни #диабет #женское здоровье #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
