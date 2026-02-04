Baltijas balss logotype
Хачапури из картофеля без теста — быстрый завтрак за 20 минут

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хачапури из картофеля без теста — быстрый завтрак за 20 минут

Если хочется сытного и ароматного завтрака, попробуйте хачапури из двух картофелин. Нежный картофель, сочная начинка из зеленого горошка, помидора и моцареллы создают вкусное блюдо, которое оценят все члены семьи.

Ингредиенты:

  • Картофель — 2 шт.
  • Зелёный лук — пучок
  • Петрушка — по вкусу
  • Замороженный горошек — 3 ст. л.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр моцарелла — 150 г
  • Лепешки — 2 шт.
  • Сыр пармезан — по вкусу
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Масло — для смазывания

Приготовление:

  1. Подготовка картофеля: очистите и отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре, добавив соль. Измельчите зелёный лук и петрушку, добавьте к пюре вместе с горошком.

  2. Начинка: нарежьте помидор кубиками, посолите и поперчите. Натрите моцареллу на тёрке и смешайте с картофельной массой.

  3. Сборка: выложите начинку на первый корж, разровняйте, накройте вторым коржом и посыпьте сверху пармезаном.

  4. Запекание: переложите на пергамент в форму для запекания и готовьте в духовке при 190 °C до золотистой корочки.

Эти хачапури получаются сытными, ароматными и готовятся без лишних хлопот — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.



#кулинария #картофель #завтрак #еда
