Подготовка картофеля: очистите и отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре, добавив соль. Измельчите зелёный лук и петрушку, добавьте к пюре вместе с горошком.

Начинка: нарежьте помидор кубиками, посолите и поперчите. Натрите моцареллу на тёрке и смешайте с картофельной массой.

Сборка: выложите начинку на первый корж, разровняйте, накройте вторым коржом и посыпьте сверху пармезаном.