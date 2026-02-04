Если хочется сытного и ароматного завтрака, попробуйте хачапури из двух картофелин. Нежный картофель, сочная начинка из зеленого горошка, помидора и моцареллы создают вкусное блюдо, которое оценят все члены семьи.
Ингредиенты:
- Картофель — 2 шт.
- Зелёный лук — пучок
- Петрушка — по вкусу
- Замороженный горошек — 3 ст. л.
- Помидор — 1 шт.
- Сыр моцарелла — 150 г
- Лепешки — 2 шт.
- Сыр пармезан — по вкусу
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Масло — для смазывания
Приготовление:
-
Подготовка картофеля: очистите и отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре, добавив соль. Измельчите зелёный лук и петрушку, добавьте к пюре вместе с горошком.
-
Начинка: нарежьте помидор кубиками, посолите и поперчите. Натрите моцареллу на тёрке и смешайте с картофельной массой.
-
Сборка: выложите начинку на первый корж, разровняйте, накройте вторым коржом и посыпьте сверху пармезаном.
-
Запекание: переложите на пергамент в форму для запекания и готовьте в духовке при 190 °C до золотистой корочки.
Эти хачапури получаются сытными, ароматными и готовятся без лишних хлопот — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.
