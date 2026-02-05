Для перевоплощения в чудовище Франкенштейна Кристиан Бейл часами находился в гримерном кресле и придумал неожиданный метод снятия напряжения — ежедневные крики, которые постепенно стали коллективным ритуалом всей съемочной группы.

Актер, известный своими радикальными перевоплощениями, рассказал в интервью, что на съемках фильма Мэгги Джилленхол «Невеста» он проводил до шести часов в гриме, превращаясь в чудовище Франкенштейна. Чтобы справиться с мучительным стрессом, Бейл ежедневно кричал во весь голос.

«Я дико орал каждый день. Просто чтобы выплеснуть отчаяние, всю ту сдержанность, которую нужно проявлять, когда так долго сидишь неподвижно», — признался актер. Он подчеркнул, что делал это в одиночестве, чтобы не мешать другим и не быть принятым за сумасшедшего.

Со временем ритуал превратился в коллективное действие: к концу съемок к крикам Бейла присоединилась вся команда. «К финалу было уже человек 30, которые, заслышав нас, бежали к гримерному трейлеру, чтобы тоже поорать», — рассказал актер.

Интересно, что его партнерша по фильму, номинантка на «Оскар» Джесси Бакли, проводила в гриме значительно меньше — всего полтора часа.

Фильм «Невеста» студии Warner Bros, переосмысление классической ленты 1935 года «Невеста Франкенштейна», выйдет в прокат 6 марта 2026 года.

