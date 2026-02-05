Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кристиан Бейл раскрыл необычный способ борьбы со стрессом на съемках 1 115

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристиан Бейл раскрыл необычный способ борьбы со стрессом на съемках

Для перевоплощения в чудовище Франкенштейна Кристиан Бейл часами находился в гримерном кресле и придумал неожиданный метод снятия напряжения — ежедневные крики, которые постепенно стали коллективным ритуалом всей съемочной группы.

Актер, известный своими радикальными перевоплощениями, рассказал в интервью, что на съемках фильма Мэгги Джилленхол «Невеста» он проводил до шести часов в гриме, превращаясь в чудовище Франкенштейна. Чтобы справиться с мучительным стрессом, Бейл ежедневно кричал во весь голос.

«Я дико орал каждый день. Просто чтобы выплеснуть отчаяние, всю ту сдержанность, которую нужно проявлять, когда так долго сидишь неподвижно», — признался актер. Он подчеркнул, что делал это в одиночестве, чтобы не мешать другим и не быть принятым за сумасшедшего.

Со временем ритуал превратился в коллективное действие: к концу съемок к крикам Бейла присоединилась вся команда. «К финалу было уже человек 30, которые, заслышав нас, бежали к гримерному трейлеру, чтобы тоже поорать», — рассказал актер.

Интересно, что его партнерша по фильму, номинантка на «Оскар» Джесси Бакли, проводила в гриме значительно меньше — всего полтора часа.

Фильм «Невеста» студии Warner Bros, переосмысление классической ленты 1935 года «Невеста Франкенштейна», выйдет в прокат 6 марта 2026 года.

источник

Читайте нас также:
#стресс #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    закат империи

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди, которые выглядят на 20 лет моложе своего возраста, избегают этих 5 привычек
Изображение к статье: Что делать, если тревога вызывает боли в желудке: советы нутрициолога
Изображение к статье: Эффект «йо-йо»: почему после диет вес возвращается — и при чём тут ваш кишечник
Изображение к статье: «Попытка №4»: 59-летняя Холли Берри снова выходит замуж

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео