День святого Валентина традиционно воспринимается как праздник любви и близости. Но американский психолог Марк Треверс предупреждает: некоторые обычные практики 14 февраля могут напротив ослабить эмоциональную связь между партнёрами. Его рекомендации основаны на психологических наблюдениях и опубликованы в Forbes.

По мнению Треверса, давление социальных ожиданий и стремление «идеально» отпраздновать День всех влюблённых могут привести к тому, что пары вместо настоящей близости начинают играть роли. Эксперт выделяет четыре распространённые привычки, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить искренность отношений.

1. Наигранные жесты вместо присутствия

Публичные признания, постановочные сюрпризы для социальных сетей или чрезмерные романтические сценарии зачастую дают эффект спектакля, а не настоящего общения. Это создаёт иллюзию идеальности, но не укрепляет эмоциональную связь.

2. Превращение праздника в «отчёт о состоянии отношений»

Оценивание чувств, проверка серьёзности намерений или сравнение с прошлыми годами превращает День святого Валентина из совместного опыта в стрессовый экзамен, что может усилить дистанцию между партнёрами.

3. Попытки быть «бесконечно благодарными»

Обязательное выражение благодарности, даже когда чувства не соответствуют ожиданиям, может привести к подавлению подлинных эмоций. Психолог подчёркивает: здоровые отношения включают место для честных чувств, а не только постановочной признательности.

4. «Рецептурная» романтика

Строго следовать шаблонам — «что должен сделать мужчина», «что должны подарить» или «как должен пройти вечер» — тоже может быть вредно. Сценарная романтика лишает пространство для новизны и индивидуального выражения чувств, делая праздник однообразным.

Психологи отмечают, что искренняя близость возникает там, где есть эмоциональная безопасность и внимание друг к другу, а не там, где соблюдаются внешние нормы или стандарты праздника.

...День святого Валентина может стать временем истинной близости и радости, если пары сосредоточатся на настоящем общении, а не на ритуалах и общественных ожиданиях. Отказ от постановочной романтики, оценки отношений и принудительной демонстрации чувств помогает создать более честный и доверительный опыт.