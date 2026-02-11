Зачем возвращаться к классике и как приготовить борщ так, чтобы он получился насыщенным и сбалансированным, рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.
Рецепт классического борща
Для приготовления борща по классическому рецепту понадобятся простые и доступные продукты. Именно их сочетание формирует узнаваемый вкус блюда.
Ингредиенты:
-
Говядина на кости — 1 кг.
-
Вода питьевая — 5 л.
-
Лавровый лист — 3 шт.
-
Черный перец горошком — 5 шт.
-
Капуста квашеная — 400 г.
-
Капуста белокочанная — 300 г.
-
Лук репчатый — 2 шт.
-
Свекла — 2 шт.
-
Морковь — 2 шт.
-
Топленое масло — 30 г.
-
Томатная паста — 50 г.
-
Яблочный уксус — 2 ст. л.
-
Чеснок — 3 зубчика.
-
Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
Основа вкуса: правильный бульон
Классический борщ начинается с бульона. Для него используют говядину на кости, чаще всего грудинку с краем. Мясо промывают, заливают холодной водой и доводят до кипения, обязательно снимая пену.
После этого в кастрюлю добавляют лавровый лист и черный перец горошком. Бульон варят на слабом огне около трех часов, не допуская бурного кипения. Именно медленная варка дает насыщенный, чистый вкус.
Овощная заправка: цвет и баланс
Пока бульон готовится, делают овощную заправку. Репчатый лук мелко рубят и обжаривают на топленом масле до прозрачности. Затем добавляют натертую морковь и свеклу, и томатную пасту.
Овощи заливают небольшим количеством воды и вводят яблочный уксус. Тушение на слабом огне в течение 30 минут сохраняет яркий цвет свеклы и формирует характерную кисло-сладкую ноту борща.
Сборка борща: пошаговый рецепт
Готовый бульон процеживают, мясо отделяют от кости и крупно нарезают. Сначала в кастрюлю добавляют отжатую квашеную капусту и варят около двадцати минут.
Затем кладут нашинкованную свежую капусту, варят еще десять минут, после чего добавляют тушеные овощи и чеснок, пропущенный через пресс. Борщ солят и перчат по вкусу, быстро доводят до кипения и выключают огонь.
После этого борщ накрывают крышкой и оставляют на горячей плите на 15 минут. Настой завершает вкус и объединяет все ингредиенты в единое целое.
«В результате именно соблюдение последовательности и времени приготовления позволяет получить тот самый классический борщ — густой, ароматный и по-настоящему домашний», — резюмирует Елена
