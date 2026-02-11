Baltijas balss logotype
Рак и лабораторные исследования: когда анализы полезны, а когда — нет

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рак и лабораторные исследования: когда анализы полезны, а когда — нет

Многие думают, что анализ крови, мочи или кала может сразу выявить рак. На деле лабораторные тесты лишь дают подсказки — диагноз ставится на основе комплексного обследования. Врач-онколог объясняет, что показывают анализы и почему хорошие результаты не гарантируют отсутствие заболевания.

Плохой результат анализов далеко не всегда означает наличие рака, а хороший — полностью его не исключает. Анализы помогают врачу оценить состояние организма и выявить возможные отклонения, но не заменяют полноценное обследование, включающее осмотр, УЗИ, колоноскопию, маммографию и другие скрининги.

Общий анализ крови

Онколога интересуют показатели: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты:

  • Гемоглобин: снижение может быть связано с анемией, но иногда наблюдается при опухолях желудка, кишечника, женских половых органов или миеломе.
  • Лейкоциты: повышаются при лейкозах, опухолях крови и воспалениях; пониженные уровни встречаются при заболеваниях костного мозга и после химиотерапии.
  • Тромбоциты: рост возможен при миелопролиферативных заболеваниях и некоторых опухолях; снижение — при лейкозах, лимфомах и лечении рака.

Важно оценивать динамику изменений и сочетание с другими симптомами, ведь отклонения могут быть вызваны инфекциями, болезнями печени или почек.

Биохимический анализ крови

Помогает оценить работу внутренних органов и влияние опухоли на обмен веществ:

  • Печёночные показатели (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, билирубин): повышение встречается при поражении печени, гепатитах, жировой болезни или приёме лекарств.
  • ЛДГ и щелочная фосфатаза: повышаются при лимфомах, меланоме, опухолях лёгкого, костей и метастазах.
  • Кальций и электролиты: при миеломе, поражении костей или некоторых формах рака лёгкого уровень кальция может расти.

Общий анализ мочи

Анализ оценивает работу почек и выявляет кровь или воспаление:

  • Кровь в моче: может быть первым признаком опухоли почки или мочевого пузыря, хотя чаще это связано с камнями или инфекцией.
  • Белок и другие изменения: возможны при миеломе и опухолях крови; требуют дополнительных обследований.

Анализ кала на скрытую кровь

Используется в скрининге колоректального рака, но не заменяет колоноскопию. Обнаружение крови требует дальнейшей диагностики, так как кровотечение может быть связано с геморроем, трещинами или полипами.

Итог

Нормальные результаты анализов не исключают рак, а изменения в них не всегда указывают на онкологию. Регулярные обследования, скрининги и внимательное отношение к здоровью остаются ключом к раннему выявлению заболеваний.

источник

#медицина #онкология #рак #анализы #диагностика #скрининг #здоровье
