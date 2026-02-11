Если все силы уходят на заботу о детях, муже и родителях, а на собственные потребности не остаётся ни времени, ни энергии, это может привести к эмоциональному истощению и снижению качества жизни. Психолог рассказывает, как распознать проблему и какие практические шаги помогут восстановить себя и обрести баланс.

Многие современные женщины ежедневно живут в роли многозадачного психолога и координатора — они одновременно заботятся о детях, следят за домашними делами, поддерживают старших родственников и уделяют внимание партнёру. Часто это приводит к тому, что собственные потребности оказываются отложенными на потом или игнорируются вовсе.

Клинический психолог Екатерина Макарова отмечает: когда обязанности наваливаются как бесконечный список задач, возрастает риск эмоционального истощения. Признаки этого состояния могут включать постоянную усталость, раздражительность, трудности с концентрацией и ощущение “энергетических вампиров” вокруг себя.

Одной из эффективных практик для выхода из такого состояния является техника “возвращения в тело”: остановиться, сосредоточиться на дыхании и физических ощущениях, чтобы вывести себя из автоматического режима выполнения обязанностей и распознать свои реальные потребности.

Следующий шаг — определить, что именно вам нужно в текущий момент: это может быть отдых, горячая ванна, чашка кофе без телефона или просто несколько минут тишины. Уделять внимание себе — не признак эгоизма, а необходимое условие для сохранения физического и эмоционального здоровья.

Кроме того, эксперты по психологии и социологии отмечают, что лишь небольшая часть женщин регулярно находит время для заботы о себе: по данным опросов, только около 14% считают уход за собой таким же приоритетом, как семью или работу.

Чтобы не выбывать из сил, специалисты советуют разделять обязанности на важные, срочные и менее значимые задачи, выполнять только часть из них за один раз и давать себе право не контролировать результат. Хвалить себя за даже небольшие достижения и фиксировать прогресс в дневнике тоже помогает укрепить чувство удовлетворения.

...Эмоциональное выгорание — распространённая проблема, особенно среди людей, которые постоянно заботятся о других. Восстановление начинается с осознания собственных потребностей, практик осознанности и навыков постановки границ. Забота о себе не отнимает любви к близким — она помогает сделать её устойчивой и здоровой.