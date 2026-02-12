К 40 годам многие замечают, что прежняя выносливость исчезает, а усталость становится хронической. Однако причина кроется не столько в старении, сколько в совокупности изменений физиологических систем. Об этом пишет The Conversation.

В молодости биологические процессы работают на пике: мышечная масса максимальна, митохондрии эффективны, сон включает больше фаз глубокого восстановления. Гормональные ритмы тоже стабильны, так как кортизол, мелатонин, гормон роста и половые гормоны вырабатываются по предсказуемым циклам, поддерживая ровный уровень бодрости.

С возрастом эти системы не отказывают, но постепенно меняются. Мышечная масса снижается без силовых нагрузок, митохондрии работают менее эффективно, сон становится фрагментированным, причём даже при сохранении общей продолжительности доля восстановительных фаз уменьшается. У женщин особую роль играют гормональные колебания, нарушающие терморегуляцию и ритмы сна.

Кроме того, в 40 лет часто совпадает пик когнитивной и эмоциональной нагрузки: управленческие функции, ответственность за семью. Работа префронтальной коры требует значительных энергетических затрат. При этом исследования показывают, что позже ситуация может стабилизироваться по той причине, что гормональные системы вновь выравниваются, когнитивная нагрузка снижается, а физическая активность по‑прежнему улучшает метаболизм и уровень энергии.