16 болезней, которые могут спровоцировать деменцию, даже если мозг здоров

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: 16 болезней, которые могут спровоцировать деменцию, даже если мозг здоров

В Университете Чжуншань раскрыли 16 болезней, провоцирующих деменцию, даже если мозг здоров.

Казалось бы, деменция зарождается в головном мозге, ведь из-за болезни человек начинает забывать очевидные вещи, ведет себя агрессивно. Однако ученые смогли доказать, что есть патологии, которые иногда первыми запускают каскад негативных реакций.

Деменция — это коварное заболевание, от которого врачи пока не нашли лекарства. Чем сильнее оно прогрессирует, тем быстрее меняется человек. Хотя большинство исследований причин и механизмов деменции были сосредоточены на головном мозге, все больше данных свидетельствует о том, что развитию заболевания могут способствовать и другие факторы.

Исследователи из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена решили подробнее разобраться в этом вопросе.

В рамках своего исследования ученые проанализировали общедоступную медицинскую базу данных PubMed, которая содержала в себе как минимум 200 профильных работ. Эксперты сосредоточились на 26 распространенных заболеваниях, которые чаще всего обнаруживают у мужчин и женщин разных возрастов.

Как оказалось, 16 патологий могут вредить не только сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной и другим системам, но еще и разрушать головной мозг. То есть если бы человек вовремя пошел к врачу и начал лечение, вполне возможно, что у него бы не развилась деменция, уверены китайские ученые.

«В глобальном масштабе эти заболевания в совокупности были связаны с 33% случаев деменции, что соответствует 18,8 млн распространенных случаев», — говорят эксперты.

Вот какие болезни попали в список:

  • пародонтит,

  • цирроз и другие хронические заболевания печени,

  • потеря слуха,

  • потеря зрения,

  • сахарный диабет второго типа,

  • хроническая болезнь почек (ХБП),

  • остеоартрит,

  • инсульт,

  • ишемическая болезнь сердца,

  • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),

  • астма,

  • фибрилляция и трепетание предсердий,

  • атопический дерматит,

  • ревматоидный артрит,

  • рассеянный склероз,

  • воспалительные заболевания кишечника.

Важно: ученым пока не удалось стопроцентно доказать взаимосвязь. То есть, если у вас есть сахарный диабет или астма, это вовсе не значит, что через какое-то время вы обязательно пострадаете от деменции.

Однако в одном эксперты уверены наверняка: перечисленные патологии могут стать триггером для нейродегенеративного заболевания. Это еще раз доказывает, что в нашем организме все взаимосвязано, поэтому проблемы со здоровьем надо решать вовремя, а хронические болезни необходимо контролировать, соблюдая все рекомендации врачей.

#медицина #врачи #профилактика #университет #исследования #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
