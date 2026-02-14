Джим Кертис без ума от актрисы и не устает это доказывать. Звезда «Друзей» снова счастлива, а поклонники уже ждут новостей о помолвке.

Отношения 57-летней Дженнифер Энистон и ее нынешнего бойфренда развиваются стремительно. На днях возлюбленный актрисы, Джим Кертис, еще раз подтвердил, насколько глубоки его чувства. И звезда сериала «Друзья» явно отвечает взаимностью.

На странице в соцсети гипнотерапевт поделился эффектным черно-белым фото с Дженнифер, на котором нежно целует ее. «С днем рождения, моя», — подписал он снимок. Влюбленный тренер по здоровому образу жизни также порадовал поклонников еще одним редким кадром, на котором пара проводит досуг на борту роскошной яхты.

Фото: соцсети.

Известно, что Дженнифер и Джим встречаются пока еще меньше года, хотя артистка подписана на страницу коуча уже более двух лет. Кертис ранее признавался, что знакомство состоялось благодаря общим друзьям. «Мы обнаружили, что у нас есть общие друзья, и начали просто общаться», — продолжил он. «Это заняло много времени, но мы долго общались и сблизились».

Поклонники несказанно рады, что Дженнифер после долгих лет одиночества и неопределенности в личной жизни, наконец, нашла своего человека. Фанаты отмечают, что влюбленные даже внешне поразительно похожи. Ну и, конечно, заранее предвкушают свадьбу. А вот о пополнении мечтать, похоже, бессмысленно. И дело не только в зрелом возрасте актрисы. Еще в молодые годы она неоднократно пыталась забеременеть, но ничего не вышло.