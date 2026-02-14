Baltijas balss logotype
Гороскоп цветов: какой букет выбрать по знаку Зодиака 0 308

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гороскоп цветов: какой букет выбрать по знаку Зодиака

Цветы — источник природной энергии, способный гармонизировать пространство вокруг женщины. Каждое растение имеет собственную вибрацию, которая может усилить внутреннюю силу или резонировать с настроением. Выбор букета на День святого Валентина становится особенно важным, ведь правильно подобранные лепестки служат талисманом любви и успеха.

По знаку Зодиака цветы подбираются так, чтобы раскрыть индивидуальную женскую природу. Одним подойдут хрупкие весенние первоцветы, другим — страстные розы, подпитывающие внутренний огонь.

Рекомендации по знакам Зодиака:

  • Овен: гортензии, пионы
  • Телец: тюльпаны, лаванда
  • Близнецы: хризантемы, герберы
  • Рак: орхидеи, стрелиции
  • Лев: ирис, тюльпаны
  • Дева: гипсовилы, альстромерия
  • Весы: розы, лилии
  • Скорпион: фрезия, подснежники
  • Стрелец: орхидеи, ромашки
  • Козерог: эустомы, белые розы
  • Водолей: орхидеи, ранункулус
  • Рыбы: лилии, листья папоротника

Источник

#астрология #гороскоп #цветы #женщины #знаки зодиака #романтика #энергия #День Святого Валентина
