Владельцам орхидей и спатифиллумов предложили альтернативный способ подкормки комнатных растений с использованием рисовой воды. Рассказываем, что говорят эксперты о пользе и рисках такого подхода и какие проверенные методы подкормки существуют для этих растений.

Комнатные растения, такие как орхидеи и спатифиллумы, требуют не только регулярного полива и света, но и правильного питания почвы, чтобы стимулировать рост листьев и обильное цветение. Специалист по садоводству Джилану Томас предлагает использовать рисовую воду — жидкость, оставшуюся после варки крупы, как натуральное удобрение для этих растений. Он утверждает, что такая вода содержит питательные вещества, полезные для корней и почвы.

По предложенной схеме рисовую воду следует остудить, хранить не более пяти дней и разбавлять с обычной водой в пропорции 1:3 перед поливом растений. Подкормку рекомендуют проводить раз в месяц весной и летом, когда растения наиболее активно растут и цветут.

Однако важно учитывать, что это нетрадиционный метод, и его эффективность научно не подтверждена авторитетными источниками. Главные проверенные рекомендации для подкормки этих видов растений следующие:

Орхидеи. Это эпифитные растения, которым нужны специальные удобрения, сбалансированные по основным элементам (азот, фосфор, калий). Эксперты по уходу рекомендуют использовать специализированные, разбавленные водорастворимые удобрения для орхидей во время активного роста и цветения, обычно раз в неделю в период роста, с периодическим промыванием субстрата чистой водой, чтобы избежать накопления солей.

Спатифиллумы. Эти растения не требуют частых подкормок, но при желании стимулировать рост листьев и цветение их хорошо удобрять раз в 4–6 недель сбалансированным жидким удобрением, например с NPK 10‑10‑10 или 20‑20‑20, разведённым наполовину от рекомендованной концентрации, в период с весны до конца лета. При избытке удобрений корни могут пострадать, а листья — пожелтеть.

Специалисты также отмечают, что слишком частая или концентрированная подкормка без учёта условий выращивания (света, влажности, качества почвы) может привести к повреждению корней и ухудшению здоровья растений.

...Рисовая вода может быть интересным народным способом дополнительной подпитки комнатных растений, но он не заменяет проверенные методы ухода. Опытные садоводы рекомендуют ориентироваться на сбалансированные удобрения, адаптированные под конкретный вид растения, и учитывать сезонность роста. Даже натуральные подкормки требуют осторожного подхода — избыточные питательные вещества могут нанести вред, особенно чувствительным к удобрениям видам.