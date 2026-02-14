Врач-психиатр Александр Мещеряков дал рекомендации, как безопасно вести себя рядом с людьми, демонстрирующими странности или признаки психических заболеваний, особенно в общественных местах.

Случайные встречи с людьми, страдающими психическими расстройствами, происходят нередко — на улице, в транспорте или магазине. Как объясняет психиатр Александр Мещеряков в своём телеграм-канале, реакция таких людей может быть непредсказуемой: они могут бормотать, громко смеяться, ругаться или проявлять агрессию.

Мещеряков выделяет пять правил поведения:

Не вступать в разговор, независимо от темы.

Избегать прямого зрительного контакта, вести себя максимально неприметно.

Если человек просто говорит — спокойно слушать и не вовлекаться.

При проявлении физической активности или агрессии — удаляться и при необходимости сообщать в полицию.

Если человек с психическим расстройством находится в вашем доме или на работе, ограничить контакт, поддерживать дистанцию и при необходимости вызывать экстренные службы.

«При малейших признаках агрессии не рискуйте своим здоровьем — этим должны заниматься профессионалы», — предупреждает врач.

Кроме того, психиатр Елена Тявокина, отмечает, что депрессия — самое распространённое психическое заболевание: им страдает около 20% населения планеты, или более 300 млн человек. Также распространены шизофрения, деменция и биполярное расстройство.

Признаками психического здоровья, по словам экспертов, являются эмоциональная устойчивость, способность адекватно оценивать ситуацию и поддерживать социальные контакты.

Поведение рядом с человеком, демонстрирующим психические отклонения, требует осторожности и понимания: важно сохранять спокойствие, избегать провокаций и при необходимости обращаться к профессионалам. Эксперты подчеркивают, что безопасность окружающих должна оставаться приоритетом.