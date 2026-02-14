Baltijas balss logotype
Как вести себя рядом с человеком с психическим расстройством: советы психиатра

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
Изображение к статье: Как вести себя рядом с человеком с психическим расстройством: советы психиатра

Врач-психиатр Александр Мещеряков дал рекомендации, как безопасно вести себя рядом с людьми, демонстрирующими странности или признаки психических заболеваний, особенно в общественных местах.

Случайные встречи с людьми, страдающими психическими расстройствами, происходят нередко — на улице, в транспорте или магазине. Как объясняет психиатр Александр Мещеряков в своём телеграм-канале, реакция таких людей может быть непредсказуемой: они могут бормотать, громко смеяться, ругаться или проявлять агрессию.

Мещеряков выделяет пять правил поведения:

  • Не вступать в разговор, независимо от темы.

  • Избегать прямого зрительного контакта, вести себя максимально неприметно.

  • Если человек просто говорит — спокойно слушать и не вовлекаться.

  • При проявлении физической активности или агрессии — удаляться и при необходимости сообщать в полицию.

  • Если человек с психическим расстройством находится в вашем доме или на работе, ограничить контакт, поддерживать дистанцию и при необходимости вызывать экстренные службы.

«При малейших признаках агрессии не рискуйте своим здоровьем — этим должны заниматься профессионалы», — предупреждает врач.

Кроме того, психиатр Елена Тявокина, отмечает, что депрессия — самое распространённое психическое заболевание: им страдает около 20% населения планеты, или более 300 млн человек. Также распространены шизофрения, деменция и биполярное расстройство.

Признаками психического здоровья, по словам экспертов, являются эмоциональная устойчивость, способность адекватно оценивать ситуацию и поддерживать социальные контакты.

Поведение рядом с человеком, демонстрирующим психические отклонения, требует осторожности и понимания: важно сохранять спокойствие, избегать провокаций и при необходимости обращаться к профессионалам. Эксперты подчеркивают, что безопасность окружающих должна оставаться приоритетом.

Читайте нас также:
#безопасность #психиатрия #депрессия #поведение #здоровье #психология
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    14-го февраля

    вот, в этом – абсолютно согласен: вредно с нынешней про-российской скотиной (пакостнo проживающeй в Латвии) – даже, в одном доме жить

    2
    11

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

