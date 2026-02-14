Несмотря на распространенное мнение, что любовь не имеет сезона, исследования показывают, что некоторые времена года значительно более благоприятны для начала отношений. Как пишет Your Tango, изменения светового дня, погоды и привычного ритма жизни напрямую влияют на эмоциональное состояние и готовность людей к близости, что, по словам экспертов, и создает благоприятные или, наоборот, сложные условия для новых романов.

Зима

Несмотря на тепло объятий и романтику холодных вечеров, зима — не самое простое время для новых знакомств. Клинический психолог Сьюзан Дэвис объясняет, что зимой мы спешим вернуться в свои "гнезда", чтобы согреться и почувствовать себя защищенными от внешнего мира.

Кроме того, по данным National Institute of Health, короткие световые дни связаны с изменениями настроения и так называемой зимней хандрой. В таких условиях найти новую любовь значительно сложнее.

Весна

После тяжелых зимних месяцев весна приносит ощущение обновления. Однако именно это время года часто становится моментом переосмысления отношений. Семейный терапевт Джейн Грир отмечает, что зимой люди склонны держаться за существующие отношения, поскольку в этот период слишком темно и тяжело, чтобы начинать что-то новое. А вот весной, когда настроение и уверенность в себе растут, уже могут происходить изменения.

Лето

Лето — время путешествий, вечеринок, приключений и новых знакомств. Казалось бы, идеальное время для романтики. Но именно летние романы чаще всего оказываются мимолетными. Антрополог Хелен Фишер объясняет это постоянным движением, из-за которого сложно выстроить стабильную связь.

В то же время лето имеет свои плюсы. Доктор Майкл Ф. Голик из Мичиганского университета отмечает, что пребывание на солнце снижает уровень мелатонина, делая нас более открытыми к новым идеям и опыту. Именно поэтому летом легче знакомиться и пробовать что-то новое.

Осень

Осень является самым "серьезным" временем года. После хаоса лета жизнь возвращается к привычному ритму, и именно это, по словам исследователей, создает идеальные условия для любви.

В 2012 году Facebook Data Science обнародовали исследование, которое выявило четкую сезонную закономерность: именно осенью больше всего пользователей меняли статус на "В отношениях" или "Обручены".

Все потому, что с приближением холодов и праздников люди подсознательно стремятся иметь рядом того, с кем можно разделить зиму и праздничный период. Даже свидания осенью становятся более романтичными, а исследование Гонконгского университета науки и технологий показало, что люди чаще выбирают романтические фильмы во время холодов.