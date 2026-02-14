Персональные компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека и стали неотъемлемым инструментом как работы, так и развлечений. Однако длительное сидение перед монитором может негативно сказаться на зрении.
Чтобы снизить нагрузку на глаза, ученые из Техасского университета разработали эффективный метод «20-20-20-20».
Как выполнять метод
Суть проста:
- Каждые 20 минут работы за компьютером делайте 20-секундный перерыв.
- В этот перерыв смотрите на объекты, расположенные на расстоянии 20 футов (около 6 метров).
- Во время паузы нужно моргнуть не менее 20 раз.
Почему это важно
- При работе за монитором человек моргает гораздо реже, из-за чего слизистая оболочка глаз недостаточно увлажняется. Это может привести к синдрому «сухого глаза».
- Упражнение помогает предотвратить усталость глаз, головные боли, а также боли в шее и суставах.
Кому рекомендуется
Метод «20-20-20-20» полезен не только активным пользователям ПК, но и всем, кто хочет сохранить зрение на долгие годы.
