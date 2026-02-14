Baltijas balss logotype
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Метод «20-20-20-20» для сохранения зрения

Персональные компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека и стали неотъемлемым инструментом как работы, так и развлечений. Однако длительное сидение перед монитором может негативно сказаться на зрении.

Чтобы снизить нагрузку на глаза, ученые из Техасского университета разработали эффективный метод «20-20-20-20».

Как выполнять метод

Суть проста:

  1. Каждые 20 минут работы за компьютером делайте 20-секундный перерыв.
  2. В этот перерыв смотрите на объекты, расположенные на расстоянии 20 футов (около 6 метров).
  3. Во время паузы нужно моргнуть не менее 20 раз.

Почему это важно

  • При работе за монитором человек моргает гораздо реже, из-за чего слизистая оболочка глаз недостаточно увлажняется. Это может привести к синдрому «сухого глаза».
  • Упражнение помогает предотвратить усталость глаз, головные боли, а также боли в шее и суставах.

Кому рекомендуется

Метод «20-20-20-20» полезен не только активным пользователям ПК, но и всем, кто хочет сохранить зрение на долгие годы.

Источник

#технологии #усталость #глаза #зрение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
