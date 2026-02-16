Рапсовое масло, как и другие растительные масла, содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. В его составе присутствуют мононенасыщенные кислоты, такие как омега-9, характерные для оливкового масла, а также полиненасыщенные — омега-3, схожие с теми, что есть в льняном масле. При этом количество насыщенных жиров в рапсовом масле относительно невысокое — обычно не более 14 процентов. Благодаря такому составу продукт считается полезным при сердечно-сосудистых заболеваниях: укрепляет сосуды и сердечную мышцу, снижает уровень воспаления и может улучшать чувствительность тканей к инсулину, что важно при инсулинорезистентности и в профилактике диабета.

Однако речь идёт о безэруковом рапсовом масле. Ранее рапсовое масло считалось вредным из-за высокого содержания эруковой кислоты, которая могла негативно влиять на сердечную мышцу. Сегодня в результате селекции получают сорта рапса с минимальным содержанием этой кислоты, поэтому современное рапсовое масло стало безопасным и широко применяется в питании.

Для термической обработки рапсовое масло используют даже чаще других, поскольку оно имеет высокую температуру дымления и при нагревании образует меньше канцерогенов. В этом плане оно выгодно отличается даже от рафинированного оливкового масла, подходящего для жарки, но более дорогого и более склонного к дымлению.

Тем не менее важно помнить, что жарка, по словам врача, и особенно фритюр в любом масле остаются вредными способами приготовления пищи, поэтому их стоит максимально сокращать. Но если жарить все же необходимо, рапсовое масло будет одним из наиболее подходящих вариантов.