Книга вместо гаджетов: как чтение улучшает сон и мозг 0 124

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книга вместо гаджетов: как чтение улучшает сон и мозг

Вместо бесконечного скролла соцсетей или просмотра сериалов, всего несколько страниц книги перед сном способны снизить стресс, ускорить засыпание и поддержать работу мозга. Вот три причины, почему чтение стоит сделать вашей вечерней привычкой.

Чтение помогает быстрее заснуть

Всего 10–20 минут чтения бумаги перед сном помогают организму понять, что пора отдыхать. Бумажная книга работает лучше гаджетов, поскольку экраны излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина — гормона сна.

Чтение снижает уровень стресса

Даже шесть страниц художественного текста способны уменьшить уровень стресса почти на 70%. Чтение переключает внимание с проблем на сюжет, снижает кортизол и повышает «гормоны счастья» — серотонин и дофамин. В результате мысли успокаиваются, тело расслабляется, а засыпание становится легче.

Чтение поддерживает работу мозга

Книга — тренажер для мозга. Чтение стимулирует память, улучшает концентрацию и критическое мышление. При регулярной практике мозг работает комплексно: активируются зоны, отвечающие за зрение, слуховое воображение и эмоции, укрепляются нейронные связи.

Почему книга лучше телефона или телевизора

Экраны часто превращаются в «ловушку», уводя в бесконечный поток видео и серий, перегружая мозг и мешая сну. За 1,5–2 часа до сна лучше отказаться от гаджетов и заменить их чтением — даже 15 минут бумажной книги полезнее, чем час в телефоне.

Чтение как вечерний ритуал

  • Выберите книгу, которая интересна и успокаивает.
  • Создайте атмосферу: приглушенный свет, плед, чашка травяного чая.
  • Установите «литературный будильник», чтобы не затянуть чтение до полуночи.

Чтение перед сном — это маленькая инвестиция в здоровье: лучше сон, меньше стресса и ясный ум на долгие годы.

Источник

#литература #технологии #гаджеты #сон #стресс #чтение #мозг #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
