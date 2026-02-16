Baltijas balss logotype
Красное мясо в рационе: польза, риски и советы диетологов 0 89

Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Красное мясо остаётся одной из самых обсуждаемых тем в питании: одни специалисты отмечают его питательную ценность для организма, другие — связывают частое употребление с повышенным риском заболеваний. Разбираемся, как сбалансировать пользу и потенциальные опасности, основываясь на мнениях экспертов и научных исследованиях.

Красное мясо, включающее говядину, свинину и баранину, содержит важные нутриенты, такие как полноценный белок, железо, цинк и витамин B₁₂, которые играют ключевую роль в энергетическом обмене, поддержке иммунной системы и нормальной работе крови и мышц. Эти элементы особенно ценны для людей с повышенной потребностью в белке — например, спортсменов, людей с активным образом жизни и тех, кто восстанавливается после нагрузок.

Однако эксперты отмечают, что не всё мясо одинаково полезно. Обработанные мясные продукты — колбасы, сосиски, бекон — часто содержат большое количество соли, консервантов, нитритов и насыщенных жиров, что может быть связано с повышенным риском хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, некоторые виды рака и метаболические нарушения.

Ученые выделяют, что влияние красного мяса на здоровье может зависеть от типа и способа приготовления, а также общего качества диеты. Например, жарка или гриль при высоких температурах способствуют образованию соединений (HCA и PAH), которые обладают воспалительным потенциалом и способны повредить ДНК, что увеличивает риск негативных последствий для здоровья.

Современные обзоры научных данных показывают противоречивые результаты: некоторые исследования связывают высокое потребление красного и обработанного мяса с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и определённых форм рака, тогда как другие находят более слабые или неоднозначные связи.

Профессиональные диетологи рекомендуют умеренный подход: включать в рацион красное мясо как один из источников питательных веществ, но ограничивать обработанные продукты, выбирать нежирные и правильно приготовленные куски, а также сочетать мясо с овощами и цельными продуктами для сбалансированного питания.

...Красное мясо может быть ценным компонентом здорового рациона, если употреблять его умеренно и в сочетании с богатой клетчаткой растительной пищей. В то же время учёным ещё предстоит уточнить, как именно разные виды мяса и способы приготовления влияют на долгосрочное здоровье, и какие рекомендации оптимальны для конкретных групп людей. Баланс между преимуществами и рисками остаётся ключевым принципом при выборе диетической стратегии.

#спортсмены #питание #исследования #здоровье
Видео