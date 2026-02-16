В конце зимы и начале весны россияне покупают витамин D, чтобы пополнить его запасы в организме после долгого периода без солнца. Но эта тактика не срабатывает: усталость и апатия не проходят. Почему?

Аптечный витамин D далеко не всегда справляется со своей задачей, и на это есть ряд причин, объяснила Анастасия Самойлова — семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог. Почему аптечные капсулы могут не работать и как восполнить недостающий объем витамина D через питание?

Топ в продажах

Витамин D действительно занимает лидирующую позицию среди пищевых добавок, особенно востребованных зимой и весной. Основная причина популярности связана со способностью витамина D синтезироваться организмом лишь под воздействием солнечного света. Однако в условиях долгой зимы, недостатка солнца и преимущественно пасмурной погоды организм часто испытывает дефицит этого важного вещества.

Это вызывает повышенный интерес к дополнительному источнику витамина D, поскольку недостаток его проявляется такими неприятными симптомами, как слабость, снижение иммунитета, ухудшение настроения и даже развитие сезонной депрессии.

Кроме того, витамин D играет значительную роль в поддержании здоровья костей, улучшении состояния кожи, укреплении иммунной системы и снижении риска возникновения хронических заболеваний. Многие врачи рекомендуют прием витамина D в осенне-зимний период именно потому, что большинство жителей нашей страны проживают в регионах с низким уровнем инсоляции, а рацион питания редко способен восполнить нехватку этого элемента самостоятельно.

Почему витамин D не работает

Главная причина неудач в применении аптечных форм витамина D кроется в ряде обстоятельств.

Первая — недостаточная дозировка стандартных препаратов, содержащих лишь 400-800 МЕ витамина D, что слишком мало для покрытия дефицита, особенно у пожилых людей или жителей северных районов.

Вторая — дефицит вспомогательных витаминов и минералов. Витамин D лучше усваивается в сочетании с магнием, цинком, витаминами K и A. Если организм испытывает дефицит этих элементов, эффективность приема витамина D существенно снижается.

Третья причина — потеря качества добавок при хранении и транспортировке. Некоторые препараты утрачивают активность, а другие не соответствуют заявленному количеству действующего вещества.

Четвертая причина — индивидуальная непереносимость и особенности организма. Каждый человек усваивает витамин D по-разному, и такие факторы, как генетика, возраст, масса тела и хронические заболевания, могут снижать эффективность аптечных препаратов.

Есть еще один важный аспект, который часто упускают из вида: если у человека нарушен желчеотток, витамин D, будучи жирорастворимым, почти не усваивается. При проблемах с оттоком желчи аптечные добавки окажутся бесполезны, поэтому нужно обязательно учитывать этот фактор.

Начать с анализа

Повысить эффективность приема витамина D можно, начав с индивидуального определения его уровня в крови. Самым точным способом проверки уровня витамина D остается анализ крови на определение уровня 25(OH)D. Оптимальный уровень для взрослого человека — 30–60 нг/мл. Если показатель ниже 20 нг/мл, это сигнал о серьезном дефиците, необходимо экстренно восполнить недостачу.

Получить из продуктов

Альтернативой аптечным средствам могут стать натуральные источники витамина D. Включите в рацион продукты, богатые витамином D: жирную рыбу (лосось, сельдь, скумбрия, угорь, форель, палтус), икру (черную и красную), грибы (вешенки, шампиньоны, шиитаке, лучше сухие), яйца (желтки), молочные продукты (сливочное масло, сыр, жирное молоко).

Помните, что витамин D лучше усваивается с жирной пищей, поэтому рекомендуется употреблять его с такими продуктами, как жирная рыба, сливочное масло или орехи.

Если есть дефицит

Если дефицит витамина D установлен, врач может предложить специализированные комплексы премиум-класса или внутримышечные инъекции витамина D, которые быстро повышают его уровень в организме. Но помните, такие методы применяют только по назначению врача.

Важно поддерживать уровень витамина D в любое время года: гулять на свежем воздухе, питаться сбалансированно и избегать вредных привычек.

Витамин D необходим для здоровья, особенно зимой и весной, когда солнечного света недостаточно. Ответственно подходите к его восполнению: проверяйте уровень витамина D в крови, разнообразьте рацион и при необходимости используйте качественные добавки. И помните, витамин D не исправит все проблемы, но его правильное использование существенно улучшит самочувствие и укрепит здоровье.