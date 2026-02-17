Часто усталость воспринимается как обычное состояние, но на самом деле её причиной могут быть привычки, которые ежедневно "воруют" силы. Психологи и врачи называют их маленькими, незаметными энергопоглотителями, которые создают ощущение хронической усталости.

Энергия — как вода в чашке с дыркой: важно одновременно наполнять «чашу» (сон, питание, движение) и уменьшать утечку через повседневные привычки. Ниже 12 наиболее распространённых способов, которые подрывают вашу бодрость, и как с этим бороться:

Смотреть эмоционально тяжёлые сериалы — переживания персонажей истощают нервную систему. Ограничьте интенсивный контент и отслеживайте свои ощущения после просмотра. Долго не есть — запасы гликогена быстро иссякают, что снижает энергию. Перекусы каждые 3–5 часов помогут избежать спада. Работать за загроможденным столом — беспорядок отвлекает и тратит лишние ресурсы мозга. Ежедневная уборка рабочего места экономит энергию. Планировать слишком далеко вперед — переполненный календарь создаёт тревогу. Ставьте приоритеты и оставляйте окна для отдыха. Держать открытыми сотни вкладок в браузере — постоянные переключения разрушают концентрацию. Закрывайте лишние вкладки или сохраняйте их в закладки. Отвечать на звонки мгновенно — прерывает рабочий процесс. Договоритесь о временных окнах для звонков. Бросать задание на полпути — мозг истощается при «незавершённых делах». Делайте заметки и планируйте немного больше времени. Горбиться — плохая осанка заставляет мышцы работать с лишней нагрузкой. Упражнения и эргономика помогут сэкономить силы. Дышать поверхностно — ограничивает кислород и активирует стрессовые пути. Диафрагмальное дыхание возвращает бодрость. Накапливать мелкие дела — сотни мелких задач создают тревогу. Делайте маленькие дела сразу, крупные планируйте раз в неделю. Не затемнять свет вечером — яркий свет тормозит мелатонин и нарушает сон. Используйте тёплое освещение и ночной режим гаджетов. Слепо копировать советы других — универсальные рекомендации могут расходиться с вашим ритмом. Ведите дневник и подстраивайте советы под себя.

Маленькие изменения — регулярные перекусы, ограничение тяжёлого контента, порядок на рабочем столе, паузы на глубокое дыхание — помогают вернуть бодрость без стимуляторов.

источник