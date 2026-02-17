Еще лет 20 назад все было просто: серебряные и золотые изделия вместе не надевать; на руке может быть только два кольца, одно из которых обручальное; максимальное количество украшений – пять. Но мода поменялась. Узнаем, как с помощью украшений стилизовать образ, чтобы выглядеть уместно в офисе.

Начнем с того, что единого дресс-кода нет. Все зависит от вашей профессии и правил, которые установлены конкретно в вашем офисе. Например, представители творческих профессий – дизайнеры, PR-специалисты, артисты, модельеры, режиссеры, художники и другие – как правило, имеют больше свободы в использовании украшений и своим внешним образом стремятся подчеркнуть креативность и нестандартный взгляд на мир.

Для представителей нетворческих профессий обычно компании устанавливают дресс-код. Где-то регламентируется только цветовая гамма одежды, где-то требуется строгий костюм и определенный макияж. Существуют и негласные рамки внешнего вида. Поэтому, чтобы не ошибиться, при создании офисного образа используйте универсальные рекомендации, приведенные ниже.

Количество украшений

Для офиса по-прежнему рекомендуется надевать не более пяти украшений. Если дресс-код строгий, то лучше ограничиться тремя.

Стандартные сочетания:

серьги + подвеска + кольцо;

серьги + кольцо + брошь;

серьги + браслет + кольцо.

Не стоит надевать в офис больше двух колец, одно из которых может быть обручальное.

Для мужчин будет уместно сочетание часов, запонок, зажима для галстука и двух колец, одно из которых обручальное.

Какие украшения неприемлемы в офисе

Украшения, которые имеют сексуальный подтекст (сердца, сексуальные символы, длинные струящиеся по шее серьги и т.п) лучше в офис не надевать. Не подходят также для официального стиля украшения, которые звенят или шелестят при движении, стучат о стол или о трубку телефона.

Различные религиозные и эзотерические символы (черепа, пентакли, кресты, буквы, знаки зодиака и др.) могут быть истолкованы окружающими неправильно и в деловом стиле не приветствуются. Каффы, тоннели, изделия ручной работы из дерева, шерсти, меха и бисера также для офиса не подойдут.

Размер и цвет имеют значение

Для создания офисного стиля не стоит использовать слишком крупные и пестрые украшения. Они привлекают много внимания, что недопустимо.

Постарайтесь сочетать по цвету металлы. Розовое и желтое золото в одном образе выходит за рамки ювелирного дресс-кода. Не желательно также надевать в офис разные по цвету камни.

Для мужчин важен материал, из которого сделаны часы. Остальные украшения подбираются того же цвета, что и корпус часов. Изделия из камня и кожи можно сочетать с любым металлом.

Послание

Любое украшение несет для окружающих людей определенное послание о вас и о компании. Поэтому надевать в офис изделия, которые стоят больше, чем ваша заработная плата, неприлично. Не стоит также носить дорогие украшения, чтобы не выглядеть статуснее вашего начальника или клиента.

Украшения должны транслировать главную мысль бизнеса, к которому вы причастны. Например, классические украшения с камнями будут говорить о надежности. Дизайнерские модели в удачной комбинации подчеркнут креативность. Вкус и достаток в премиальных нишах подчеркнут изделия известных брендов и дорогие крупные камни. Если же вы представляете благотворительный фонд, то выберите скромный образ без излишеств, который будет транслировать идею этики в отношении с деньгами.

И финальный совет: соберите два-три беспроигрышных универсальных набора украшений, которые подчеркнут ваш вкус и постоянство. Украшения должны быть настолько удобными, чтобы в течение рабочего дня вы не чувствовали, что они на вас надеты.