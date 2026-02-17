Стресс влияет на вес по-разному: у одних он подавляет аппетит и способствует похудению, у других провоцирует переедание и набор веса. Основная причина таких различий — не «температура» обмена веществ сама по себе, а гормональные и поведенческие реакции организма на стресс, показывают научные исследования.

Когда человек испытывает стресс, в его организме активируется так называемая ответная реакция, в которой ключевую роль играет гормон кортизол — часть механизма «борьбы или бегства».

При остром стрессе этот гормон может временно подавлять аппетит: внимание организма переключается на немедленное реагирование на угрозу, а не на пищеварение. В таких ситуациях люди действительно могут терять вес.

Однако при длительном или хроническом стрессе повышенный уровень кортизола может вести к противоположному эффекту. Хронически высокий кортизол связан с усилением чувства голода, предпочтением калорийной пищи с высоким содержанием углеводов и жиров, а также с замедленным восстановлением энергетического баланса после еды.

Исследования показывают, что у людей, переживающих длительный стресс, выработка кортизола связана с изменениями пищевого поведения и снижением самоконтроля, что может привести к набору веса со временем.

Кроме того, влияние стресса на организм не ограничивается только гормонами: ряд исследований подтверждает, что стресс может также изменять работу аппетита, мотивацию к физической активности и пищевые предпочтения.

В совокупности эти факторы объясняют, почему у одних людей в результате стрессовых периодов наблюдается потеря массы тела, а у других — её прирост.

...Разные реакции организма на стресс — это не признак слабости или силы воли, а отражение сложной физиологии, в которой ключевую роль играют гормоны, привычки питания и индивидуальные особенности нервной системы. Чтобы поддерживать здоровый вес в периоды нервного напряжения, важно не только работать с рационом, но и снижать уровень стресса через физическую активность, качественный сон и психологические техники.