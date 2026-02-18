Идеальных мужчин не существует, но некоторые типы поведения сразу сигналят: отношения с этим человеком могут быть токсичными. Узнайте пять признаков, которые помогут с первого свидания понять, что этот мужчина точно не для вас.

1. Мамин цветочек

Такой мужчина всегда ставит маму на первое место. Для него мама знает лучше, какая женщина ему подходит, и вы будете лишь «вторым выбором». Если приоритеты уже на старте смещены, ваши отношения будут всегда вторичными.

2. Постоянная жертва

Он винит во всём других: начальника, бывшую, погоду, еду… и ждёт, что кто-то решит его проблемы. От него не стоит ожидать ответственности — это человек, который постоянно ищет спасателя, а не партнера.

3. Нарцисс

Его интересует только он сам. Ваши переживания и проблемы не важны, а критика воспринимается как атака. Такой мужчина требует внимания, не отдавая ничего взамен.

4. Пустозвон

Он обещает роскошное будущее, но когда доходит до дела — всегда «не время» и «не тот момент». Его слова остаются словами, а действия отсутствуют.

5. Эмоциональные качели

Сегодня он заваливает вас сообщениями, а завтра исчезает на неделю. Возвращается так, будто ничего не произошло. Такое поведение вызывает тревогу и эмоциональное выгорание.

Совет психологов: наблюдайте за поведением с первых свиданий, доверяйте своим ощущениям и берегите свою энергию. Не стоит пытаться «исправить» мужчину — ценнее найти того, кто уважает и поддерживает вас.

источник