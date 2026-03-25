После семилетней паузы Меган Маркл снова готова покорять киноиндустрию. Её давняя подруга пролила свет на причины ухода из "Форс-мажоров" и грядущие планы по штурму Голливуда.

Триумфальное возвращение?

Меган Маркл снова готова покорять экраны после долгой семилетней паузы. Эту захватывающую новость раскрыла её давняя подруга и известная кастинг-директор Элиза Робертс в интервью Daily Mail.

Робертс поделилась с журналистами подробностями недавней беседы с Меган, состоявшейся на благотворительном гала-вечере. По её словам, герцогиня Сассекская твёрдо намерена возродить свою актёрскую карьеру. "Я думаю, она вернётся. Пришло время", — цитирует Робертс.

Королевские причины ухода

Элиза также поведала о причинах ухода Меган из популярного сериала "Форс-мажоры" в 2017 году. Оказывается, королевская семья была обеспокоена "слишком сексуальным" образом будущей невесты принца на экране. Чтобы избежать конфликтов и сохранить гармонию с будущими родственниками, Меган приняла решение прекратить съёмки.

Стоит напомнить, что судьбоносная встреча принца Гарри и Меган Маркл произошла в 2016 году. На тот момент в актёрской копилке Меган значился единственный, но невероятно успешный проект – сериал "Форс-мажоры". После объявления о помолвке с принцем в 2017 году, Маркл без колебаний пожертвовала своей карьерой, чтобы полностью погрузиться в предсвадебные хлопоты и активно участвовать в благотворительных инициативах королевской семьи.

Новая глава: отказ от титулов и бизнес

Переломный момент наступил в 2020 году, когда Гарри и Меган сенсационно заявили об отказе от королевских обязанностей. Вскоре после этого пара перебралась в США, где активно занялась развитием собственного бизнеса. Сегодня супруги Сассекские усердно работают над своей продюсерской компанией Archewell Productions, которая уже запустила в производство экранизацию романа "Встретимся у озера" от канадской писательницы Карли Форчун. Есть большая вероятность, что именно этот проект станет триумфальным возвращением Меган на съёмочную площадку.

Помимо этого, Меган активно развивает собственный бренд товаров для дома As Ever. Однако, текущий период для компании складывается не лучшим образом: недавно стало известно, что Netflix, ранее оказывавший поддержку в продвижении бренда, неожиданно разорвал контракт с As Ever. Более того, кулинарное шоу герцогини Сассекской "С любовью, Меган" также закрывается из-за катастрофически низких рейтингов. Инсайдеры шепчутся, что директор стримингового гиганта Тед Сарандос "просто устал" от постоянных проблем и эксцентричности герцогов Сассекских.