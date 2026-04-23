Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость

Дата публикации: 23.04.2026
Основатель Zara Амансио Ортега и другие сверхбогатые люди, а также их инвестиционные компании усиливают контроль над рынком коммерческой недвижимости стоимостью в триллион долларов, в то время как институциональные инвесторы отстают, пишет Bloomberg.

Классные активы

По данным издания, лидером в это области стал 90-летний владелец Zara, чистый капитал которого составляет $131 млрд. Cамый богатый человек Испании в прошлом году расширил свой глобальный портфель коммерческой недвижимости, приобретя по меньшей мере десять объектов в Северной Америке и Европе на сумму более $1,5 млрд.

Другие богачи также не теряют интереса к этому классу активов: в прошлом году они вложили в покупку офисов, логистических центров и жилых комплексов рекордные $464 млрд.

Как пишет Bloomberg, институциональные инвесторы в этой сфере отстают от представителей частного капитала: за тот же период они вложили в недвижимость $347 млрд. Издание приводит заявление представителя британской компании Knight Frank Ника Брейбрука, что институциональные покупатели возвращаются в сферу недвижимости, но частный капитал «по-прежнему задает темп».

Выгодные сделки

По данным Knight Frank, в 2022 году частные капиталисты впервые стали самыми активными покупателями коммерческой недвижимости, в то время как институциональные инвесторы отказывались от операций в этой сфере на фоне роста заимствований. Как пишет Bloomberg, это позволило сверхбогатым людям скупать активы по выгодным ценам.

В качестве примера издание приводит действия сооснователя Oracle Ларри Эллисона, приобретшего офисное здание в престижном лондонском районе Сент-Джеймс за £162 млн ($219 млн) по цене ниже первоначальной, и ресторанного магната Грега Флинна, на столь же выгодных условиях купившего две башни в Сан-Франциско, после того как из-за пандемии там образовались свободные площади.

Деньги уходят в ЦОДы

По данным Knight Frank, которые приводит Bloomberg, в 2025 году общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость вырос на 12% по сравнению с предыдущим календарным годом, а наибольшие суммы были вложены в промышленную, офисную недвижимость и жилье для сдачи в аренду.

В то же время бум искусственного интеллекта привел к ежегодному увеличению инвестиций в центры обработки данных (ЦОД) на 36%, что способствовало появлению нового класса миллиардеров в сфере недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Германия создаст самую сильную армию в Европе?
В мире
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

