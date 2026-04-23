Выступление лидера КПРФ в Госдуме вызвало широкий резонанс. Геннадий Зюганов предупредил, что если срочно не принять финансово-экономические меры, то по осени Россию ждет то, "что случилось в 1917-м году".

Геннадий Зюганов предрек России "по осени" революцию, подобную той, что произошла в 1917-м году. На заседании Государственной Думы РФ 21 апреля лидер КПРФ упомянул обращение блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину.

В частности, Зюганов возмутился тем, что все вопросы, которые "дама из Монако" упомянула в своем видеообращении, ранее его партия уже поднимала, но тогда, по его словам, их никто не услышал.

"Она (Боня) перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему в Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской Республике", — отметил Зюганов.

14 апреля Боня "от лица народа" записала 18-минутное обращение к Путину, предположив, что президент РФ не получает всей информации о ситуации в стране, так как его "боятся". В перечне самых острых, с ее точки зрения, проблем значатся наводнение в Дагестане, убийство животных и блокировка интернета, а также рост цен и развал бизнеса.

Отдельно лидер КПРФ уделил внимание плачевной ситуации с экономикой в России. Он заявил, что первый квартал 2026 года "провалился до дна". По его словам, если сегодня срочно не принять финансово-экономические меры, то "по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году", — подчеркнул Зюганов.

"Мы вам десять раз говорили – провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году. Мы не имеем права это повторять", — заявил с трибуны Госдумы бессменный лидер коммунистов.

После широкого резонанса в стенограмму выступления партийного лидера были внесены изменения, где уточнялось, что речь идет о Февральской революции. Видеозапись выступления также размещена на сайте, однако в его расшифровке указано: "то, что случилось в феврале 1917 года".

В своем выступлении Зюганов отметил, что в преддверии революции 1917 года власть не смогла своевременно отреагировать на нарастающие проблемы в экономике и армии, что привело к социальному напряжению и взрыву.

Февральскую революцию 1917-го года называют буржуазно-демократической, она привела к свержению монархии, созданию Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов. Октябрьская же революция того же года привела к свержению Временного правительства, приходу к власти большевистской партии и к установлению советской власти — совершенно новой формы правления.