Исследователи осуществили успешное клонирование двух детенышей американских хорьков, находящихся под угрозой исчезновения. Животных назвали Норин и Антония.

Впервые клонирование американского хорька было осуществлено в 2020 году, когда на свет появилась самка по имени Элизабет Энн. Эта процедура проводилась в рамках проекта по охране вымирающих видов, инициированного Службой охраны рыб и дикой природы в партнерстве с природоохранной организацией Revive & Restore. Для создания клона использовались замороженные клетки особи по имени Уиллоу, которая умерла ранее. К сожалению, Элизабет Энн не смогла стать матерью.

Как сообщает издание IFLScience, недавно появились еще два клона этого вида – Антония и Норин.

Все три клона (Антония, Норин и Элизабет Энн) были получены из одной замороженной ткани, взятой у Уиллоу в 1988 году. Исследователи надеются, что генетический материал Уиллоу увеличит разнообразие генов среди ныне живущих хорьков, так как он содержит в три раза больше уникальных генетических вариаций, чем средний современный показатель для данного вида.

Серьезное сокращение популяции, обитающей только в одном конкретном регионе, приводит к уменьшению генетического разнообразия всей группы до генов оставшихся особей. Это может вызвать необратимую утрату генетического разнообразия, что делает животных более уязвимыми к изменениям в окружающей среде и болезням.

Кроме того, возрастает риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с инбридингом (близкородственным скрещиванием).

Согласно данным Службы национальных парков, американские хорьки были занесены в список вымирающих видов из-за увеличения человеческой активности, распространения болезней и уничтожения луговых собачек, которые составляют 90% их рациона.

Сообщается, что Антония родилась в Смитсоновском институте природоохранной биологии в Вирджинии, а Норин – в Национальном центре охраны американских хорьков в Колорадо, где также проживает Элизабет Энн.

Ученые планируют начать их разведение позже в этом году.