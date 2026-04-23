24 апреля православная церковь отмечает память священномученика Антипа, который жил в I веке. В народном календаре этот день известен как Антип Водогон. Наши предки знали, что в это время в реках поднимается уровень воды, и начинается пик половодья. В старину в этот период опасались леших, которые могли причинить серьезный вред людям. Мыть окна и заниматься садоводством в этот день было строго запрещено.

24 апреля православные верующие вспоминают священномученика Антипа Пергамского в своих молитвах. Он жил в период правления императора Домициана, который проводил гонения на христиан. Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова и занимал пост епископа Пергамской церкви.

Согласно историческим источникам, язычники пытались заставить епископа прекратить упоминать Иисуса Христа в своих проповедях, обещая оставить его в покое. Однако верный христианин отказался принять условия идолопоклонников и был мученически убит в храме Артемиды. Христиане тайно похоронили его, а спустя несколько веков на его могиле был возведен храм.

Народный календарь: Антип Водогон

Праздник, посвященный Антипу Пергамскому, наши предки назвали «Антип Водогон». Это название связано с тем, что в это время половодье достигает своего пика, и вода разливается, затапливая города и села.

Этот период считался сложным, так как крестьянские хозяйства подвергались риску затопления. Тем не менее, люди находили положительные моменты даже в этих неудобствах. Они верили, что широкое разливание воды предвещает хороший урожай. «Была бы водица, а хлеб народится», — рассуждали они. «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — говорили в народе, осознавая, что к этому времени льда почти не остается.

Существовали и другие случаи, когда к Антипу Водогону реки даже не думали вскрываться. Это считалось плохим знаком, предвещающим скромный урожай пшеницы и ненастное лето с негативными последствиями.

Антип Водогон: что разрешено делать

В день памяти Антипа Пергамского люди посещали церковь, чтобы помолиться святому и попросить исцеления от недугов. Святой помогает тем, кто страдает от слепоты, глухоты, психических расстройств и головных болей. Чаще всего к нему обращались с просьбой облегчить зубную боль.

Если в день памяти Антипа Пергамского покаяться в своих грехах, это обеспечит удачу на весь год.

На Антипа Водогона женщины, которых в деревнях называли разведенками, и брошенные девушки отправлялись к водоемам, чтобы очистить душу от тоски и печали. Считалось, что вода, если ей рассказать о своих страданиях, унесет переживания и поможет наладить жизнь.

В старину на Антипа проводили большие уборки в домах. Окна не трогали, но тщательно очищали все уголки, вытирали пыль и мыли полы. Это делали не только ради чистоты, но и для привлечения удачи и финансового благополучия, как говорили старцы.

Антип Водогон: народные приметы

В день Антипа Водогона крестьяне не занимались полевыми работами. Семена не брали в руки, ничего не сеяли и не возились с рассадой, так как этот день считался неблагоприятным для таких дел. Также не отправлялись в лес в одиночку, так как все знали, что на Антипа Водогона медведи, пробудившиеся после зимней спячки, выходят из берлог. Голодные животные представляли реальную угрозу для людей.

Согласно народным поверьям, если 24 апреля (11 апреля по старому стилю) идет дождь, лето будет грибным. Если же сохраняются заморозки, это предвещает хороший урожай груздей.

Чтобы узнать, каким будет день, на восходе смотрели на небо. Если оно было красным, это предвещало сильный ветер в течение дня. Если же день был сухим, это вызывало печаль: хороший урожай пшеницы летом не предсказывался.

Антип Водогон: что нельзя делать

Существовало множество запретов в народном празднике. Согласно одному из них, чтобы не разозлить лешего, на Антипа Водогона запрещалось колоть дрова. Крестьяне знали: если пренебречь этим запретом, леший может натравить диких животных, которые нападут на дом и причинят вред скоту. Это может привести к разорению хозяев. Старцы на Антипа Водогона запрещали:

Мыть окна — это привлечет внимание темных сил, которые будут заглядывать в дом и приносить неприятности.

Стирать детские вещи — вода может унести здоровье детей.

Сплетничать и говорить о людях гадости — зло вернется в стократном размере.

Считать деньги — это к нищете, но этот запрет касался только беременных.

Ругать детей — ангел-хранитель малышей накажет их родителей.

На Антипа Водогона также сохраняются запреты, связанные с Великим постом. В этот день не едят мясные и молочные продукты и не употребляют алкогольные напитки.