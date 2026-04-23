История игральных карт начинается с IX века, когда в Китае зафиксированы первые упоминания о подобной игре. В это время китайцы начали использовать отдельные листы бумаги для книг вместо длинных свитков, и их игральные карты также представляли собой бумажные прямоугольники.

Колода состояла из карт четырех мастей: монеты, шнурки монет (в Древнем Китае монеты носили на веревочке), мириады (что означало 10 000 монет) и десятки мириад.

В Европу игра попала примерно в середине XIV века, вероятно, через Египет. Карточные масти уже тогда имели сходство с современными, хотя их названия и изображения варьировались в зависимости от страны.

В Германии, к примеру, утвердились масти сердца, колокольчики (бубенцы), желуди и листья, в Италии — кубки, монеты, жезлы и сабли. Распространенные в России масти червей, бубенцов, треф и пик впервые появились во Франции. Существовала версия, что они аллегорически отражают сословия средневекового общества — духовенство, купцов, знать и крестьян, однако точных исторических доказательств этому нет. Также обсуждается, что «французские» карточные масти могут быть богохульными символами распятия Христова.