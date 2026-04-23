Будет создан крупный военный полигон 0 444

Дата публикации: 23.04.2026
ФОТО: dreamstime

Литва усиливает оборону у границы с Польшей.

Литовский Сейм одобрил создание крупного военного полигона в районе Капчяместиса - всего в 10 км от так называемого Сувалкского коридора, на стыке границ Литвы, Беларуси и Польши, - сообщает Польское радио на русском. Это стратегически важный участок.

Министр обороны страны Робертас Каунaс заявил: «Эта инфраструктура позволит дать адекватный ответ на возможные угрозы у границы и выполнить цели, вытекающие из планов НАТО».

Площадь полигона - более 14000 гектаров. Одновременно смогут тренироваться до 4000 военных. Первые учения планируются уже в 2028 году. Полное завершение строительства - к 2030 году.

#НАТО #Литва #Польша #границы #оборона #полигон #Беларусь
Редакция BB.LV
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Германия создаст самую сильную армию в Европе?
В мире
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных

