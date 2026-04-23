Литовский Сейм одобрил создание крупного военного полигона в районе Капчяместиса - всего в 10 км от так называемого Сувалкского коридора, на стыке границ Литвы, Беларуси и Польши, - сообщает Польское радио на русском. Это стратегически важный участок.

Министр обороны страны Робертас Каунaс заявил: «Эта инфраструктура позволит дать адекватный ответ на возможные угрозы у границы и выполнить цели, вытекающие из планов НАТО».

Площадь полигона - более 14000 гектаров. Одновременно смогут тренироваться до 4000 военных. Первые учения планируются уже в 2028 году. Полное завершение строительства - к 2030 году.